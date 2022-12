Urfi Javed भी कमाल हैं! कुछ नहीं बचा तो शरीर के इस अंग से बनाई ड्रेस, फिर खुद को ही बताया साल की सबसे अश्लील-बेशरम लड़की

Urfi Javed New Video Viral: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अतरंगी स्टाइल को लेकर इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई हैं. हर दिन उर्फी (Urfi Javed Bold Video) अपने नए-नए आउटफिट्स से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती नजर आती हैं. उर्फी (Urfi Javed Last Video) ने साल के आखिरी दिन भी अपनी बोल्ड आउटफिट से नेटीजन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) ने इस बार तो नाखूनों से ही पूरी ड्रेस बना डाली है. जी हां...आपने सही पढ़ा, उर्फी ने नाखूनों से ड्रेस के साथ-साथ गले का हार भी बनाया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Viral Video) ने एक बार फिर से बिना ब्रा पहने अपना ऐसा अंदाज दिखाया है जिससे लोगों के लिए नजरें हटाना नामुमकिन-सा हो गया है.

Urfi Javed के नए आउटफिट ने मचाया तहलका

उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में उर्फी जावेद (Urfi Javed Nails Dress) एक दोस्त के साथ सोफे पर बैठकर नारियल पानी पीती नजर आती हैं. इतनी ही देर में उनका नाखून टूट जाता है, तभी उर्फी के दोस्त कहते हैं- 'तेरा क्या है तू इसकी भी ड्रेस बना लेगी.' बस फिर क्या था, उर्फी के दिमाग की बत्ती जली और पलक झपकते ही उर्फी का नया अवतार स्क्रीन पर आ गया. मूव कलर के नाखूनों से उर्फी जावेद ने स्कर्ट और ब्रालेट टॉप बना डाला. इस बार उर्फी ने ड्रेस के साथ-साथ नाखूनों का ही चोकर नेकलेस भी बनाया है.

उर्फी जावेद ने खुद को दिया अश्लील-बेशरम लड़की का टाइटल

उर्फी जावेद (Urfi Javed New Year Look) का लुक तो अक्सर तहलका मचाता ही है, लेकिन इस बार उनके कैप्शन ने फैंस का दिमाग हिला डाला है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) ने वीडियो के साथ लिखा- 'सबसे बेकार ड्रेस, सबसे वल्गर, सबसे शेमलेस, सबसे ज्यादा नापसंद इंसान साल 2022 में उर्फी...' उर्फी जावेद ने बोल्ड लुक के साथ-साथ साल के आखिरी दिन खुद को सबसे अश्लील और बेशरम लड़की के टाइटल से नवाज दिया है.

