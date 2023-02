Urfi Javed New Look: अरे ये क्या उर्फी? फैशन के चक्कर में शेव कर डालीं आइब्रो! एक्ट्रेस का चेहरा देख लोगों ने चबाए अपने नाखून

Urfi Javed Bold Look Viral: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक अंदाज को लेकर इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि हर किसी की जुबां पर उनका नाम चढ़ गया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) की बोल्डनेस ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है! हाल ही में एक बार फिर से उर्फी (Urfi Javed New Dress) के नए बवाल आउटफिट और लुक ने लोगों को अपने नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया है. उर्फी ने ब्रा की जगह अतरंगी चीज पहनी तो पहनी लेकिन उन्होंने फैशन के चक्कर में अपनी आइब्रो तक उड़ा डाली हैं.

फैशन के चक्कर में उड़ाई आइब्रो! उर्फी जावेद (Urfi Javed New Photos) की सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटोज नए लुक की वायरल हो रही हैं. जिनमें उर्फी ने डर्टी वाली ब्रा पहनी है. साथ ही हसीना ने लाउड मेकअप के साथ बालों को दो चोटी में स्टाइल किया है. लेकिन उर्फी (Urfi Javed New Video) के नए लुक की लाइमलाइट उनकी आइब्रोज ने लूटी है. दरअसल, उर्फी (Urfi Javed Bold Look) ने अपनी आइब्रोज को शेव नहीं किया है बल्कि ब्लीच कर डाला है. उर्फी ने जमकर अपने लुक की फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर खुद भी शेयर की हैं. Urfi ने अपने ही फैशन को दी मात! उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) कभी कपड़ों पर कैंची चलाती हैं तो कभी कपड़े सुखाने वाली चिमटी या फिर कूड़े वाली थैली से ड्रेस बनाती हैं. यह सब चीजे तो आम हैं उर्फी बिना कपड़े पहने इज्जत को ढ़कने के लिए कभी घड़ी तो न्यूजपेपर भी पहने नजर आती हैं. उर्फी (Urfi Javed Shaved Eyebrows) हर बार अपने ही फैशन को मात देने के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट करती हैं. इस बार उर्फी ने अपनी आइब्रोज गायब करने का काम किया है. इंटरनेट सेंसेशन हैं Urfi! उर्फी जावेद (Urfi Javed Photos Viral) ने ऐसे तो अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्ट्रेस की थी लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी अजीबोगरीब फैशन और बिंदास बोलने वाले अंदाज ने दिलाई है. उर्फी जावेद के इसी बेबाक औैर बिंदास अंदाज की कुछ लोग सोशल मीडिया पर तारीफ करते हैं तो कुछ उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं लेकिन हर कोई अपने-अपने तरीके से उनकी की बात करता है.