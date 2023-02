Urfi Javed Video: OMG!! उर्फी का ये कैसा रूप, इज्जत ढकने के बजाए चेहरे पर पहना मास्क, फिर जींस के बटन खोल...

Urfi Javed New Dress Look: अजीबोगरीब फैशन की मल्लिका उर्फी जावेद (Urfi Javed) का हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह शरीर ढकने की बजाए चेहरा ढके नजर आ रही हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) वायरल वीडियो में शरीर पर शीशे चिपकाकर कैमरे के सामने अठखेलियां दिखाती नजर आ रही हैं. उर्फी (Urfi Javed New Look Viral) के वायरल वीडियो पर नेटीजन्स भी जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.