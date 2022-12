Urfi Javed Viral Video: जब लोगों के सामने साड़ी उतारकर खूब नाचीं उर्फी, पेटीकोट को ही बनाया स्कर्ट

Urfi Javed Removes Saree: उर्फी जावेद(Urfi Javed) अपने बोल्ड कपड़ों और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. ये सोशल मीडिया पर ऐसे लुक्स में फोटोज शेयर करती हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं. उर्फी के कुछ अवतार तो ऐसे भी हुए हैं जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया. हर तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा होती रही. एक बार ने कई लोगों के सामने उर्फी ने अपनी साड़ी उतार दी और पेटीकोट को स्कर्ट बना लिया था. इसके बाद हर तरफ उर्फी के ही उर्फी छाई थीं. हर कोई उनके इस डेयरिंग काम की बात कर रहा था.

साड़ी उतारकर पेटीकोट को उर्फी ने बना लिया स्कर्ट

असल में बात ये थी कि ब्लैक साड़ी में उर्फी एक इंवेट में पहुंची थीं. वहां पर लोगों की नजरे एक्ट्रेस से हट नहीं रही थी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रही थीं. इनके लुक की बात करें तो इन्होंने ब्कैल ट्रांसपेरेंट साड़ी के साथ डीप नेक और बैकलेस ब्लाउज पहना हुआ था. इसके साथ ही उर्फी ने सिर पर झूमर लगाया था जो उनके लुक को काफी बढ़ा रहा था. इवेंट के बाद वो अपने दोस्त के बर्थ डे पार्टी में पहुंची जहां पर उन्होंने साड़ी उतारकर पेटीकोट को स्कर्ट बना लिया था और फिर पार्टी में खूब इंजॉय करती दिखीं.

उर्फी ने बनाई Most Searched Asians On Google में जगह

उर्फी ने अभी हाल ही में Most Searched Asians On Google में बॉलीवुड की जानी-मानी कलाकारों को पिछे छोड़कर के 43 वा स्थान हासिल किया है. खैर जहां उर्फी के चाहने वाले उनकी फैशन सेंस की तारीफ करते नहीं थकते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें जमकर के ट्रोल करते हैं. वैसे एक बात को साफ हैं कि उर्फी को ट्रोलर्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो अभी-अभी अपने नए अंदाज से लोगों को हैरान करती रहती हैं.

