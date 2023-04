Urfi Javed Video: उर्फी ने फूहड़ फैशन छोड़ने के नाम पर बदन पर लपेटी घास, नया लुक देख आंखें बंद कर लेंगे आप!

Urfi Javed New Look Viral: इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अतरंगी स्टाइल को लेकर हर दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं. उर्फी कभी अपना बदन खाने की चीजों से ढकती हैं तो कभी फूल, फल या फिर तारों की ड्रेस बनाकर पहन लेती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) हर दिन अपने नए लुक का नमूना लोगों के सामने पेश करती हैं. उर्फी (Urfi Javed Bold Look) ने हाल में एक बार फिर अपने नए लुक का नमूना लोगों के सामने पेश कर दिया है. नए लुक में उर्फी (Urfi Javed New Dress) ने ऐसे तो कोट-पैंट पहना है लेकिन उसमें अतरंगी स्टाइल का ऐसा तड़का मारा है जिसे देख किसी के भी होश उड़ जाएंगे.