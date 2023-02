Urfi Javed ने दिखाया 'वो' जिसे देख फटी रह जाएंगी आंखें, ट्रांसपेरेंट बिकिनी में एक ही जगह अटकेंगी नजरें

Urfi Javed Latest Viral Video: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अतरंगी अंदाज को लेकर इतना पॉपुलर हो गई हैं कि इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं. हर दिन वह अपने नए अंदाज से लोगों के होश उड़ा रही हैं, हाल ही में उर्फी (Urfi Javed New Video) ने ग्रीन कलर की बिकिनी पहने अपनी नई वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है. उर्फी (Urfi Javed Bold Look) ने लेटेस्ट वीडियो में ट्रांसपेरेंट बिकिनी तो पहन ली है लेकिन वह हाथों से अपनी इज्जत बचाती नजर आ रही हैं. वीडियो को देख नेटीजन्स की नजर बस एक ही जगह अटकी जा रही है.

Urfi के नए लुक ने मचाया धमाल...

उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) ने कुछ ही देर पहले अपना नया वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. उर्फी(Urfi Javed New Look) नए लुक के बहाने जमकर अपना हुस्न दिखा रही हैं. उर्फी (Urfi Javed Bikini Video) ने सी-ग्रीन कलर की हद से ज्यादा बोल्ड ट्रांसपेरेंट बिकिनी पहनी है. बिकिनी पहन उर्फी अपने हाथों से ब्रेस्ट ढकती नजर आ रही हैं. उर्फी के अंडरगार्मेंट्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, बस प्राइवेट पार्ट को ढका गया है.

Urfi Javed कैप्शन पर हुईं ट्रोल

उर्फी जावेद (Urfi Javed Troll) का अतरंगी अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है लेकिन उनका कैप्शन नहीं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उर्फी (Urfi Javed Photos) ने खूब सारा मेकअप किया है लेकिन उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Woke up like this..' यानी 'ऐसे उठी हूं..' जिसपर लोग जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.

उर्फी जावेद (Urfi Javed Video Viral) अपने अतरंगी फैशन सेंस और बोल्ड अंदाज से लोगों के होश उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. ऐसा ही उर्फी (Urfi Javed Tv Shows) ने इस बार बिकिनी पहनकर किया है. उर्फी अपने अजीबोगरीब फैशन सेंस को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं लेकिन इस ट्रोलिंग को वह बेहद ही बेबाक अंदाज के साथ हैंडल करती हैं.

