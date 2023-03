Urfi Javed Video: ये क्या पहनकर समंदर किनारे पहुंच गईं उर्फी जावेद, वायरल लुक ने इंटरनेट पर मचाई हाय-तौबा!

Urfi Javed Instagram: अतरंगी फैशन की क्वीन उर्फी जावेद (Urfi Javed) हर दिन अपने बोल्ड लुक्स के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं. हाल में भी उर्फी (Urfi Javed New Video) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हसीना ब्लैक कलर की बिकिनी पर ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहने समंदर किनारे इठलाती दिख रही हैं. उर्फी (Urfi Javed Photos) के बोल्ड लुक वीडियो में देख फैंस पसीने-पसीने हो रहे हैं...

किलर लुक्स ने जीता दिल!

उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) वायरल वीडियो में ब्लैक कलर की मोनोकनी पहने दिख रही हैं. साथ ही उन्होंने एक ट्रांसपेंरेट ड्रेस मोनोकिनी के ऊपर कैरी की है. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) बोल्ड आउटफिट पहने समंदर किनारे कैमरे के लिए पोज कर रही हैं. उर्फी जावेद ने अपने बोल्ड लुक में किसी तरह का तामझाम कैरी नहीं किया है, वह सिंपल सटल मेकअप में दिखाई दे रही हैं.

उर्फी होती हैं जमकर ट्रोल!

उर्फी जावेद (Urfi Javed Bikini) हर दिन अपने अजीबोगरीब फैशन से लोगों को हैरान कर देती हैं. उर्फी कई बार फैशन के चक्कर में अपने हुस्न भी दिखाती नजर आती हैं. ऐसे में कई नेटीजन्स जमतर उन्हें ट्रोल करते हैं. तो वहीं कुछ उर्फी के फैंस हसीना की तारीफों में पुल बांधते नजर आते हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) के अतंरगी फैशन को लेकर कुछ लोग ट्रोल करते हैं तो कुछ उनकी तारीफ करते हैं. उर्फी (Urfi Javed Instagram) को लेकर नेगेटिव या पॉजिटिव हर कोई बात करता है, यही कारण है कि इतने कम समय में उर्फी इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं.

उर्फी जावेद का वर्कफ्रंट

बता दें, उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) ने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी. 'बड़े भैया की दुल्हनिया' से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वालीं उर्फी जावेद ने कई टीवी शोज में काम किया है लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी अतरंगी फैशन ने ही दिलाई है. आज उर्फी अपने फैशन सेंस के कारण बड़े-बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर रही हैं.

