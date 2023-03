Urfi Javed Video: कमाल है उर्फी! कुछ नहीं बचा तो बिजली की तारों में खुद को लपेटा, अतरंगी लुक देख लोगों को लगा 440 वॉल्ट का झटका

Urfi Javed Dress: उर्फी जावेद (Urfi Javed) को यूं ही नहीं अतरंगी फैशन की क्वीन कहा जाता है, वह दिन अपने अजीबोगरीब ड्रेस से लोगों के होश उड़ाती रहती हैं. हाल में उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) के अतरंगी लुक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उर्फी (Urfi Javed Instagram) वायरल वीडियो में कपड़े छोड़कर बिजली के तारों में लिपट गई हैं. उर्फी (Urfi Javed New Dress) का बेबाक लुक देख लोगों को 440 वॉल्ट का झटका लगना शुरू हो गया है. उर्फी (Urfi Javed Viral Look) जावेद के अतरंगी लुक के वीडियो पर नेटीजन्स जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.

Urfi ने फैंस को दिया झटका!

उर्फी जावेद (Urfi Javed Family) वायरल वीडियो में एक नीले बिजली के तार में उलझी दिखाई दे रही हैं.फिर पलक झपकते ही उर्फी जावेद (Urfi Javed Boyfriend) जिस तार में उलझी थीं उसी की ड्रेस पहने नजर आती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Sister) नीली तार वाले ड्रेस में अपना हुस्न जमकर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. हसीना ने सिर्फ चेस्ट को तारों से ढका है और फिर उसी तार की छोटी-सी स्कर्ट बनाई है. उर्फी (Urfi Javed Father) का यह लुक ऐसे तो करीब एक साल पुराना है लेकिन आज भी लोग हसीना के इस ड्रेस को देख हैरान हो रहे हैं.

Urfi हैं अतरंगी फैशन की क्वीन!

उर्फी जावेद (Urfi Javed Real Name) आए दिन अपने लुक से लोगों को शॉक देती रहती हैं. उर्फी जावेद कभी कचरे की थैली तो कभी कपड़े सुखाने वाली चिमटी तो कभी सिर्फ हाथों से अपना बदन ढके नजर आती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) के अतरंगी लुक्स एक नहीं कई बार लोगों को 440 वॉल्ट का झटका दे चुके हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) ने ऐसे तो बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी लेकिन आज वह अतरंगी फैशन सेंस के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हैं. केवल 25 साल की हसीना सोशल मीडिया पर हर दिन नई-नई चीजों से ड्रेसेज बनाती नजर आती हैं.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे