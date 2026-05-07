'उरी' एक्ट्रेस के साथ ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने की बदतमीजी, परिवार संग हुई अभद्रता, मुंबई पुलिस तक पहुंचा मामला

Riva Arora: 'उरी' और 'गुंजन सक्सेना' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा के साथ हाल ही में एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके साथ बदतमीजी की. उन्होंने बताया कि जब उनकी मां ने मामले को शांत करने की कोशिश की, तो उस एजेंट ने और भी ज्यादा बदतमीजी की. रीवा ने बताया कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस मामले में उन्हें मुंबई पुलिस की मदद लेनी पड़ी. एक्ट्रेस के साथ यह घटना 26 अप्रैल को हुई थी.

डिलीवरी एजेंट ने किया गलत व्यवहार

हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत के दौरान रीवा अरोड़ा ने इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट उनके घर सामान देने आया था. उस डिलीवरी एजेंट ने उनके साथ गलत व्यवहार किया. शुरुआत में उसकी टोन और भाषा काफी गुस्से वाली थी. जब मैंने दखल दिया, तब भी स्थिति नहीं सुधरी. इस दौरान मेरी मां (निशा अरोड़ा) ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन सुनने की बजाय डिलीवरी एजेंट ने बदतमीजी की.

'बहन के साथ भी किया एजेंट ने भद्दी भाषा का इस्तेमाल'

एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा ने आगे बताया कि बात तब और ज्यादा बढ़ गई, जब उनकी बहन ने उस ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट को बदतमीजी न करने के लिए कहा. मेरी बहन लिफ्ट में उस ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट से मिली, जब वह वापस जा रहा था, तब भी वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था. उस समय हमें लगा कि उसका व्यवहार हद से बाहर जा रहा है और बिना किसी उकसावे के हमारे लिए अपमानजनक, अनुचित और भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया. वह लगातार उसी भाषा में बात कर रहा था.

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'30-40 मिनट तक झेलनी पड़ी अभद्रता'

रीवा ने इस मामले में आगे बताया कि करीब 30-40 मिनट तक उनके परिवार को यह सब झेलना पड़ा. यह हमारे दरवाजे पर शुरू हुआ और बात बढ़ती चली गई, क्योंकि उसका गंदा व्यवहार लगातार जारी रहा. जब उसने परिसर से निकलने की कोशिश की, तो हम उसके पीछे गए और उसे रोका. इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को फोन किया, जो तुरंत मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच की. एक्ट्रेस ने पुलिस के साथ-साथ ब्लिंकिट ऐप पर भी इस मामले की आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है. वह अब ब्लिंकिट की तरफ से समाधान का इंतजार कर रही हैं.