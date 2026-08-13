/पूर्व पति ने रचाई दूसरी शादी तो उर्मिला मातोंडकर ने मारा ताना! क्रिप्टिक पोस्ट में बोलीं- मुझे महंगी चीजें पसंद हैं जैसे...

Urmila Matondkar Cryptic Post: बॉलीवुड की 'रंगीला' गर्ल और 'मस्त' एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने हाल ही में निधा भट्ट के साथ शादी रचाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है. मोहसिन ने अपनी नई दुल्हन के लिए इंस्टाग्राम पर रोमांटिक लव नोट लिखा और अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं. इसके तुरंत बाद उर्मिला मातोंडकर ने एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर दिया है, जिसने तलाक के असली कारण की तरफ इशारा कर दिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर अपने तलाक और निजी जिंदगी को लेकर खबरों में आ गई हैं. जून के महीने में उनके पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने निधा भट्ट के साथ एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी रचाई थी. तलाक के दो साल बाद मोहसिन ने सोशल मीडिया पर अपनी नई दुल्हन के साथ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं और एक बहुत ही भावुक लव नोट लिखा. लेकिन जैसे ही मोहसिन की यह पोस्ट वायरल हुई, उर्मिला मातोंडकर ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर दी. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या उर्मिला को शादी में धोखा मिला था.
मोहसिन ने नई पत्नी के लिए लिखा इमोशनल नोट
पिंकविला और मोहसिन अख्तर के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के अनुसार मोहसिन ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनीं, तुम मेरा घर, मेरी शांति और हर दिन का मेरा पसंदीदा हिस्सा बन गई हो. मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तुम्हें मेरी जिंदगी में लाए." इसके साथ ही उन्होंने एक और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि ऊपर से कोई उन्हें दोबारा मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो रहा होगा. मोहसिन की यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई.
उर्मिला मातोंडकर का करारा जवाब
मोहसिन के इस प्यार भरे नोट के तुरंत बाद उर्मिला मातोंडकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की. उर्मिला की इस स्टोरी में लिखा था, "मुझे महंगी चीजें पसंद हैं जैसे प्यार, वफादारी और समय." उर्मिला ने इस पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फैंस का मानना है कि उन्होंने सीधे तौर पर मोहसिन पर निशाना साधा है. लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद मोहसिन ने उन्हें प्यार और वफादारी में धोखा दिया था, जिस वजह से 8 साल पुराना रिश्ता टूट गया.
2016 में रचाई थी शादी
फिल्मीबीट की एक खबर के मुताबिक, उर्मिला और मोहसिन की पहली मुलाकात साल 2014 में मनीष मल्होत्रा की भांजी की शादी में हुई थी. इसके बाद 4 फरवरी 2016 को दोनों ने एक निजी समारोह में शादी कर ली थी. इंटरकास्ट मैरिज और 10 साल के उम्र के अंतर के कारण यह शादी काफी चर्चा में रही थी. शादी के बाद दोनों अक्सर साथ में तस्वीरें शेयर करते थे, लेकिन साल 2024 में दोनों का तलाक हो गया.
तलाक के पीछे की वजह अब आई सामने?
साल 2024 में हुए तलाक के पीछे की वजह अब तक एक रहस्य बनी हुई थी. लेकिन उर्मिला के इस ताजा क्रिप्टिक नोट ने तलाक की वजह की तरफ बड़ा इशारा कर दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस उर्मिला के समर्थन में आ गए हैं और उनके पोस्ट को वफादारी से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि उर्मिला या मोहसिन में से किसी ने भी इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है.