एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर ने हाल ही में दूसरा निकाह कर लिया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटो के साथ उन्होंने अपनी नई बेगम के लिए एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है. उर्मिला से तलाक के करीब दो साल बाद मोहसिन ने निकाह किया है. उनकी नई दुल्हन का नाम निधा भट्ट है, जिसके साथ उन्होंने खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. खबर अभी अपडेट हो रही है...
एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर ने निकाह की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि जिंदगी में उन्हें दोबारा सच्चा प्यार मिला है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'साफ नीयत, सच्चा प्यार, सब्र और शुक्र से भरा दिल रखो. खुद को हील करो और भरोसा रखो कि अल्लाह की लिखी तकदीर हमेशा बेहतर होती है. सही समय पर अल्लाह ने मुझे मेरी प्यारी पत्नी निधा के रूप में एक खूबसूरत तोहफा दिया है. तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी, इसके लिए शुक्रिया मेरे प्यार.'
मोहसिन ने अपने इस वेडिंग पोस्ट में 'मौजी' (कश्मीर में मां को कहा जाता है) का जिक्र करते हुए उन्हें भी धन्यवाद कहा है. उन्होंने लिखा कि उन्हें यकीन है कि आज जो खुशियां उनकी जिंदगी में आई हैं, वो उनकी दुआओं और प्यार का ही नतीजा हैं. मोहसिन ने कहा,'आज मुझे पता है कि आपको और भी सुकून मिल रहा होगा. मैं आपको इतना याद करता हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. हमें अपनी दुआओं में याद रखना.'
मोहसिन अख्तर और उर्मिला मातोंडकर ने साल 2016 में निकाह किया था. दोनों की शादी उस समय काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि मोहसिन उम्र में उर्मिला से करीब 9-10 साल छोटे हैं. शादी के बाद ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि उर्मिला ने निकाह के लिए धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया है.हालांकि, मोहसिन ने बाद में इन दावों को खारिज कर दिया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उर्मिला ने इस्लाम नहीं अपनाया और इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं.
शादी के करीब 8 साल बाद उर्मिला मातोंडकर ने साल 2024 में तलाक के लिए कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, दोनों ने कभी पब्लिकली अपने रिश्ते में आई समस्याओं या तलाक की वजह पर खुलकर बात नहीं की. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ये तलाक आपसी सहमति से नहीं हुआ था और दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे.
अब तलाक के करीब दो साल बाद मोहसिन ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर ली है. उनकी दूसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.