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उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन ने किया दूसरा निकाह, नई दुल्हन के साथ शेयर कीं कई तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर ने हाल ही में दोबारा निकाह कर लिया है. उन्होंने अपनी नई दुल्हन के साथ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 14, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:46 PM IST
उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन ने किया दूसरा निकाह, नई दुल्हन के साथ शेयर कीं कई तस्वीरें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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