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उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड की दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल, पत्नी निधा के लिए लिखा रोमांटिक कैप्शन; बोले- 'तुम मेरा घर और सुकून हो'

Mohsin Akhtar Shares New Wedding Reception Photos: उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर ने अपनी दूसरी पत्नी निधा भट्ट के साथ शादी के रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ मोहसिन ने रोमांटिक कैप्शन भी लिखा है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:56 PM IST
उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड की दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल, पत्नी निधा के लिए लिखा रोमांटिक कैप्शन; बोले- 'तुम मेरा घर और सुकून हो'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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