उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड की दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल, पत्नी निधा के लिए लिखा रोमांटिक कैप्शन; बोले- 'तुम मेरा घर और सुकून हो'

Mohsin Akhtar Shares New Wedding Reception Photos: एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर की शादी साल 2024 में खत्म हो गई, जब आठ साल साथ रहने के बाद एक्ट्रेस ने तलाक की अर्जी दी. अलग होने के दो साल बाद, एक्ट्रेस के पूर्व पति मोहसिन ने अब दूसरी पत्नी निधा भट्ट के साथ शादी के रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनसे उन्होंने इसी साल शादी की थी. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बेहद इमोशनल और रोमांटिक कैप्शन लिखा है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए तस्वीरों पर नजर डालते हैं.
मोहसिन ने अपनी पत्नी निधा के लिए प्यार और आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि वह केवल उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनका घर और शांति बन गई हैं. उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'मैं तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए ईश्वर का आभारी हूं और वादा करता हूं कि जीवन के हर अध्याय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा'. उन्होंने आगे लिखा कि वे साथ मिलकर एक खूबसूरत भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं.
दरअसल, जैसे ही मोहसिन ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, तो इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. जहां कई यूजर्स ने उन्हें 'खूबसूरत जोड़ी', 'रोमांटिक कपल' बताते हुए दुआएं और प्यार दिया, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया. कुछ ट्रोलर्स ने टिप्पणी की कि उन्होंने उर्मिला से भी ऐसे ही वादे किए होंगे, जबकि कुछ ने उर्मिला और उनके अलगाव के कारणों पर कई सवाल उठाए.
जून में अपनी शादी का ऐलान करते समय मोहसिन ने अल्लाह पर भरोसा रखने और 'सब्र' (धैर्य) और 'शुक्र' (आभार) के बारे में एक गहरा संदेश लिखा था. उन्होंने लिखा था, 'शुद्ध इरादे, सच्चा प्यार और सब्र व शुक्र से भरा दिल रखें... विश्वास रखें कि अल्लाह की स्क्रिप्ट हमेशा बेहतर होती है.' उन्होंने अपनी पत्नी निधा को उनके जीवन में 'रोशनी' लाने के लिए धन्यवाद भी दिया था. सोशल मीडिया पर यूजर्स और ट्रोल्स दोनों की सक्रियता देखी गई. जहां कुछ लोगों ने 'माशाल्लाह' और 'खूबसूरत जोड़ी' जैसे कमेंट्स कर उन्हें आशीर्वाद दिया, वहीं कुछ ट्रोल्स ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या उन्होंने उर्मिला से भी ऐसे ही वादे किए थे. कुछ यूजर्स ने यह जानने में भी दिलचस्पी दिखाई कि उनके और उर्मिला के बीच आखिर क्या गलत हुआ था.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उर्मिला और मोहसिन ने 4 फरवरी, 2016 को एक पर्सनल फंक्शन में शादी के बंधन में बंधे थे, जिसमें बहुत कम हस्तियां शामिल हुई थीं. स्रोतों के अनुसार, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में से एक थे, जो इस शादी समारोह का हिस्सा बने थे. उनके बीच लगभग 10 साल का अंतर और अलग धर्म होने के कारण उस समय इस शादी ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं.
मोहसिन अख्तर मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले हैं और वे पेशे से एक बिजनेसमैन और मॉडल हैं. उर्मिला से उनकी पहली मुलाकात 2014 में मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी के दौरान हुई थी, जिसके बाद उनका रिश्ता आगे बढ़ा था.