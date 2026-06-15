Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर को मिला नया हमसफर, रचाई दूसरी शादी; शेयर की रोमांटिक फोटो

उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर को मिला नया हमसफर, रचाई दूसरी शादी; शेयर की रोमांटिक फोटो

Urmila Matondkars Ex Husband Mohsin Akhtar Marries: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर से 2 साल पहले तलाक लेने के बाद अब मोहसिन अख्तर ने 2026 में एक निजी समारोह में दूसरी शादी कर ली है, जिसमें उनके करीबी लोग शामिल हुए. मोहसिन अख्तर ने निधा भट्ट संग जिंदगी की नई शुरुआत की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:31 AM IST
उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर को मिला नया हमसफर, रचाई दूसरी शादी; शेयर की रोमांटिक फोटो

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर को मिला नया हमसफर,रचाई दूसरी शादी
Urmila Matondkar2 min ago
2
JD Vance4 min ago
3
Somvati Amavasya 20266 min ago
4
Ankita Bhandari Murder Case13 min ago
5
ChatGPT in Education13 min ago