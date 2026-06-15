Urmila Matondkars Ex Husband Mohsin Akhtar Marries: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति मोहसिन अख्तर एक बार फिर अपनी नई जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं. मोहसिन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी दूसरी शादी का ऐलान कर सबको चौंका दिया है. सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर निकाह की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वह निधा भट्ट के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उर्मिला और मोहसिन का रिश्ता 2 साल पहले खत्म हो गया था, जिसके बाद अब मोहसिन ने अपनी नई राह चुन ली है.
उर्मिला मातोंडकर से अलग होने के बाद मोहसिन अख्तर ने अपने दूसरे निकाह की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं. उन्होंने अपनी पत्नी निधा भट्ट के प्रति प्यार जाहिर करते हुए इसे अपनी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत बताया है. मोहसिन ने निधा भट्ट के साथ निकाह की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह सफेद रंग की शेरवानी पहने नजर आ रहे हैं और उनकी दुल्हन निधा गोल्डन और आइवरी रंग का खूबसूरत शरारा पहने नजर आ रही हैं.
शादी के जोड़े में दोनों की ट्यूनिंग काफी देखने लायक है. वायरल हो रही एक फोटो में मोहसिन घुटनों के बल बैठकर अपनी बेगम को अंगूठी पहनाते हुए रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मोहसिन ने कैप्शन में लिखा, 'साफ नीयत, सच्चा प्यार और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. अपनी रूह को पाक रखें और अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी लिखी हुई चीजें हमेशा बेहतरीन होती हैं. सही वक्त आने पर अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सादगी और सच्चाई से नवाजा है. मेरी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए शुक्रिया.'
वहीं, अपनी मां को याद करते हुए मोहसिन अख्तर ने आगे लिखा, 'शुक्रिया अम्मी, मुझे वहां ऊपर से देखने के लिए. मैं जानता हूं कि यह सब आपकी दुआओं और प्यार का ही नतीजा है. मुझे यकीन है कि आज आप सुकून में होंगी. मैं आपको हर पल याद करता हूं. हमें अपनी दुआओं में याद रखें.'
बता दें कि एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर के रिश्ते में खटास की खबरें सबसे पहले साल 2024 में सामने आई थीं. उसी साल सितंबर में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि उर्मिला ने मुंबई की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे दी है. दोनों ने 4 फरवरी 2016 को एक निजी समारोह में शादी की थी.