उर्वशी रौतेला ने सैफ अली खान से मांगी माफी, आखिर क्यों हो रही इतनी थू-थू? बोलीं- 'मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ…'

Urvashi Rautela Apologises To Saif Ali Khan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर गुरुवार देर रात एक चोर ने हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए. उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी करनी पड़ी. फिलहाल वो धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. इस घटना के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जताई. लेकिन इसी बीच उर्वशी रौतेला ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर सैफ अली खान से माफी मांगी.

उर्वशी रौतेला ने 17 जनवरी, शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान से माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'डियर सैफ अली खान सर, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये पोस्ट आपको ताकत देगी. मैं ये बात बहुत दुख और पछतावे के साथ कह रही हूं. अब तक मुझे पता नहीं था कि आपके साथ क्या हुआ. आपकी घटना की गंभीरता को मैं पहले नहीं समझ पाई थी'. उन्होंने आगे लिखा, 'मैं शर्मिंदा हूं कि अपनी फिल्म 'डाकू महाराज' की सफलता का जश्न मना रही थी'.

उर्वशी ने सैफ अली खान से क्यों मांगी माफी?

उन्होंने लिखा, 'जबकि आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा था. मुझे इस बात का पता नहीं था और मैं गिफ्ट ले रही थी. इसके लिए मैं माफी मांगती हूं. मैंने आपकी स्थिति को समझने में असंवेदनशीलता दिखाई, इसके लिए खेद है. जैसे ही मुझे आपके मामले की गंभीरता का पता चला, मैं बहुत दुखी हो गई. मैं आपके साहस और सहनशीलता की सराहना करती हूं. अगर मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकती हूं, तो बेझिझक बताएं. अपने व्यवहार के लिए फिर से माफी मांगती हूं'.

#WATCH | Mumbai: On the attack on actor #SaifAliKhan, actor Urvashi Rautela says, "...It is very unfortunate...This creates an insecurity that anybody can attack us. What happened is very unfortunate...All my prayers are with them (Saif Ali Khan and his family)." pic.twitter.com/fcLtGsWSvG

— ANI (@ANI) January 16, 2025