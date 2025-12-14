Advertisement
एक बहुत ही खास फिल्म...'कसूर 2'के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं उर्वशी रौतेला; रोल के लिए गंवाई रातों की नींद

एक बहुत ही खास फिल्म...'कसूर 2'के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं उर्वशी रौतेला; रोल के लिए गंवाई रातों की नींद

उर्वशी ने बताया कि इस फिल्म में उनके किरदार की गहराई और जटिलता ने उन्हें पूरी तरह से तैयार रहने के लिए मजबूर किया. उन्होंने कहा, ''इस भूमिका के लिए मुझे रातों की नींद तक छोड़नी पड़ी और कई बार ऐसा भी लगा कि मैं इमोशनल और मेंटल रूप से अपनी सीमा को पार कर रही हूं.''

Dec 14, 2025
एक बहुत ही खास फिल्म...'कसूर 2'के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं उर्वशी रौतेला; रोल के लिए गंवाई रातों की नींद

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने अलग-अलग किरदारों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया है. इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म 'कसूर 2' को लेकर चर्चाओं में है. इस फिल्म में वह चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रही हैं. फिल्म को लेकर उन्होंने आईएएनएस से बात की और बताया कि ये किरदार उनके करियर में अब तक के सबसे कठिन किरदारों में से एक है. इस भूमिका ने उन्हें न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह झकझोर दिया.

उर्वशी रौतेला ने 'कसूर 2' के लिए की मेहनत 
 
उर्वशी ने कहा, ''यह भूमिका मेरे लिए एक बिल्कुल नया अवतार लेकर आई है. फिल्म सुपरनेचुरल ड्रामा है और इसे निभाना मेरे लिए किसी नई यात्रा की तरह था. अपने किरदार में उतरने के लिए मुझे अपनी भीतरी भावनाओं और कमजोरियों को गहराई से महसूस करना पड़ा, ताकि मैं अपने पात्र को पूरी तरह से दर्शकों तक पहुंचा सकूं.''

गंवाई रातों की नींद 

उन्होंने कहा कि एक कलाकार के रूप में, कभी-कभी आपको पूरी तरह से खुद को समर्पित करना पड़ता है ताकि आप अपने किरदार के साथ न्याय कर सकें.'कसूर 2' को आसिफ शेख ने अपने प्रोडक्शन हाउस प्रैक्टिकल प्रोडक्शन फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया है और इसे ग्लेन बैरेटो ने निर्देशित किया है. फिल्म में उर्वशी रौतेला के साथ आफताब शिवदासानी और जस्सी गिल प्रमुख भूमिका में हैं. यह फिल्म 2001 की हिट फिल्म 'कसूर' का सीक्वल है, जिसमें पहले आफताब और लीसा रे मुख्य भूमिकाओं में थे. इस नई फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव.

actress urvashi rautela

