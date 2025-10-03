प्रियंका चोपड़ा की 4-4 इंस्टा स्टोरीज कॉपी पेस्ट करना उर्वशी को पड़ा भारी, बुरी तरह हुई ट्रोल, फैंस बोले- 'खुद का दिमाग....'

Urvashi Rautela Copy Priyanka Chopra Instagram Story: एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा की इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ ऐसा खेल खेला कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया.
Urvashi Rautela Copy Priyanka Chopra Instagram Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती है. उर्वशी कुछ भी बोल देती है और वह चर्चा बन जाता है. लेकिन इस बार उर्वशी अपने किसी बयान के वजह से नहीं बल्कि अपने इंस्टाग्राम को लेकर चर्चा में आ गई है. दरअसल, इस बार उर्वशी ने बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा की कॉपी की है. इस बात को फैंस ने पकड़ लिया, जिसके बाद से उर्वशी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.
उर्वशी ने कॉपी की प्रियंका की स्टोरी
दरअसल, प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. वह अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर कुछ न कुछ शेयर करती रहती है. ऐसे ही गांधी जयंती और दशहरे के मौके पर भी हसीना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें 3-4 पोस्ट में प्रियंका ने अलग-अलग पोस्ट बनाई थी. जब लोगों ने उर्वशी रौतेला का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तो वैसी ही स्टोरी उन्होंने भी पोस्ट की हुई थी.
फैंस ने उर्वशी को किया ट्रोल
स्टोरी में प्रियंका चोपड़ा ने पहले दशहरे की बधाई दी थी और वैसा ही उर्वशी ने भी किया. इसके बाद प्रियंका ने प्राइमेटोलॉजिस्ट और मानव विज्ञानी Jane Goodall को श्रद्धांजलि दी, बिल्कुल वैसे ही उर्वशी ने भी किया. आखिर में दोनों ने गांधी जयंती की पोस्ट सेम टू सेम शेयर की. स्टोरीज को देखने के बाद फैंस ने उर्वशी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.
फैंस दे रहे अलग-अलग रिएक्शन
इस बात के वायरल होने के बाद फैंस ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. प्रियंका चोपड़ा के फैंस का कहना है कि उर्वशी अपना दिमाग नहीं लगाती है, वह केवल कॉपी करती है. कुछ यूजर्स का कहना है कि उर्वशी रौतेला केवल स्टोरी कॉपी कर सकती है, वह प्रियंका का स्टाइल कभी कॉपी नहीं कर सकती है. अन्य कुछ यूजर्स का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोरी ही तो सेम लगाई है, हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं.
वहीं प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो हसीना कुछ दिन पहले ही इंडिया आई थी. एक इवेंट अटेंड करने इस दौरान वह दुर्गा पंडाल भी गई. इसके बाद वह वापस घर चली गई. इंडिया आते ही प्रियंका चोपड़ा फैंस के बीच छा गई थी.
