'बहुत ज्यादा डर लगने लगा...'मिडिल ईस्ट तनाव के बीच आनन-फानन में कुवैत छोड़ भारत भागीं उर्वशी रौतेला, बोलीं- बेचैनी महसूस हो रही

Urvashi Rautela का लेटेस्ट पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में बताया कि जैसे तैसे वो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत आ गई हैं. लेकिन, प्लेन में बैठकर उन्हें खौफ का एहसास हुआ.
Urvashi Rautela on Middle East Tension: उर्वशी रौतेला का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि वो कुवैत छोड़कर सही सलामत भारत वापस लौट आई हैं. एक्ट्रेस ने वहां का हाल बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि जब वो कुवैत छोड़कर भारत वापस आ रही थीं तो उन्हें डर का एहसास हुआ. उर्वशी का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
सता रहा है डर
उर्वशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वक्त पहले एक नया नोट शेयर किया है. उसमें हसीना ने बताया कि 'जब वो प्लेन में बैठीं तब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था. पर जैसे ही वो बैठ गईं तो अचानक उन्हें डर सताने लगा. मेर दिल तेजी से धड़कने लगा. मुझे पता नहीं क्यों...लेकिन अचानक बहुत ज्यादा डर लगने लगा. अभी मुझे थोड़ा असुरक्षित और बेचैनी महसूस हो रही है. मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है.'
सपोर्ट मेरे लिए सबसे जरूरी...
एक्ट्रेस ने आगे लिखा- 'मुझे कृपया आप सभी लोग अपने ख्यालों में रखें ताकि मेरी यात्रा सेफ हो. ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. अगर मैंने आपको इमोशनल कर दिया या किसी तरह की टेंशन दी हो तो मुझे माफ कर दें. बस आप सबको ये बताना चाह रही थी कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है. आपकी दुआ और सपोर्ट मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है.'
काम की वजह से गई थीं उर्वशी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला किसी प्रोफेशनल काम की वजह से गई थीं. उसी वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया. फिलहाल, एक्ट्रेस मुंबई सुरक्षित पहुंच गई है और कार के अंदर से वीडियो बनाकर ये कंफर्म भी किया है. आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह ईरान और इजरायल- अमेरिका के बीच सैन्य टकराव, गाजा युद्ध और क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग है. हाल ही, में ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई. ऐसे में कई बॉलीवुड सितारे मिडिल ईस्ट में फंसे हुए थे जिसमें ईशा गुप्ता भी थीं. फिलहाल, वो भारत लौट आई हैं.
