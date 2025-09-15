उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को ED का समन, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जाएगी पूछताछ

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और बंगाली सिनेमा की हसीना व टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को रविवार को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है. ईडी ने दोनों को 1xBet सट्टेबाजी मामले में तलब किया है. जहां उर्वशी को 16 सितंबर को दिल्ली स्थित ED के दफ्तर में पेश होना है, वहीं मिमी को इस मामले में 15 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उर्वशी पहले से ईडी की इस जांच के दायरे में शामिल थीं, पर अब इसे और बढ़ा दिया गया है.

'इंडियाटुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को 1xBet ऐप मामले में ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है. इस मामले में अभी तक कई हाई-प्रो

क्या है मामला?

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने ‘वनएक्सबेट’ नाम की एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है. उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उनके साथ ही पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में समन भेजा गया है, उन्हें 15 सितंबर को मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है.

दरअसल, ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं. इन्हीं में से एक है ‘वनएक्सबेट, जिसके विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार में कई सेलेब्रिटी जुड़े पाए गए हैं. जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है.

कई सेलिब्रिटी से पूछताछ

इसी सिलसिले में ईडी इस ऐप का प्रचार करने वाले सभी सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही है. ईडी ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी. इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर छद्म विज्ञापनों के लिए और उपयोगकर्ताओं से धन इकट्ठा करने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था. बताया जा रहा हा कि इसमें कई लोग पैसे लगा चुके हैं और उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है.

एक अन्य क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पिछले महीने एजेंसी ने पूछताछ की थी. ईडी सट्टेबाजी ऐप्स के साथ मशहूर हस्तियों के संबंधों, अर्जित किसी भी विज्ञापन शुल्क और उनके बीच संचार के तरीके की जांच कर रहा है.जांच एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में गूगल और मेटा (फेसबुक) के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था.

क्या है 1xBet बेटिंग ऐप पर आरोप

ईडी यह जांच करने में लगी है कि बेटिंग ऐप भारतीय कानून को ताक पर रखकर कैसे सिलेब्रिटीज और खिलाड़ियों के जरिए इस बेटिंग ऐप को प्रमोट किया गया. आरोप है कि 1xBet भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ ही इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है.