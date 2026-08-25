रैंप वॉक पर तिरंगा गाउन पहन पहुंची उर्वशी रौतेला, ड्रेस को लेकर छिड़ी कानूनी बहस!

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला इस साल हुए मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट में जूरी पैनल का हिस्सा थीं. फिनाले के दौरान पूर्व ब्यूटी क्वीन उर्वशी ने रैंप वॉक भी किया. इस खास मौके पर वह भारत के तिरंगे से प्रेरित गाउन में नजर आईं.
उर्वशी के इस खास आउटफिट में स्ट्रैपलेस कॉर्सेट गाउन था. गाउन में केसरिया और हरे रंग के पैनल लगाए गए थे, जबकि पूरे आउटफिट पर खूबसूरत बीड्स से सजावट की गई थी. कंधे पर भी बीड्स का एक खास पैटर्न नजर आया.
इस लुक की सबसे खास बात कमर के बीचों-बीच बना अशोक चक्र से प्रेरित डिजाइन था. इस डिजाइन ने पूरे गाउन को एक अलग और आकर्षक लुक दिया. तिरंगे के रंगों से सजा उर्वशी का यह आउटफिट फिनाले के दौरान चर्चा का विषय बन गया. खास तरीके से तैयार हुआ ये ड्रेस एक्ट्रेस ने ग्रैंड फिनाले में पहना था.
इस गाउन में भारतीय तिरंगे के तीनों प्रमुख रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया था. इस ड्रेस की देखकर ऐसी लग रहा उर्वशी ने तिरंगे के रंगों से गाउन बनाया है.हालांकि अपने इस लुक के जरिए उन्होंने भारतीयता और देशभक्ति को फैशन के साथ जोड़ने की कोशिश की. लेकिन उर्वशी का यह लुक विवादों में आ गया.
बता दें कि एक्ट्रेस इस इवेंट में तीसरी बार जज के तौर पर शामिल हुईं. हालांकि, उनके कैटवॉक और पहनावे ने ऑनलाइन लोगों का काफी ध्यान खींचा. लोग इस बात पर बहस करने लगे कि क्या उनकी ड्रेस राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल से जुड़े कानूनी नियमों का उल्लंघन करती है-खासकर इसलिए क्योंकि ड्रेस ज़मीन पर घिसट रही थी. ऐसे में कई यूजर्स ने कहा कि तिरंगे को इस तरह कैरी करना नियमों के खिलाफ है.
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इसपर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'ये बिलकुल गलत है.' वहीं, एक अन्य यूजर ने इसे तिरंगे का अपमान बताया. सोशल मीडिया पर लिखा, 'ये गई. ये कानून और भारतीय ध्वज संहिता के खिलाफ है.'
भारत में तिरंगे या राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कपड़े पहनने को लेकर कुछ खास नियम हैं. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002 के तहत राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखना जरूरी है. कपड़ों पर तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल और खुद राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल एक जैसा नहीं माना जाता. हालांकि, राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर किसी ऐसे परिधान या एक्सेसरी का हिस्सा बनाना, जिससे उसकी गरिमा प्रभावित हो, नियमों के दायरे में आ सकता है. इसलिए तिरंगा डिजाइन वाला आउटफिट पहनने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसमें असली राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल हुआ है या केवल उसके रंगों और प्रतीकों से प्रेरणा ली गई है.