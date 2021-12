बोनी कपूर ने उर्वशी रौतेला को गलत जगह किया टच, वीडियो देख एक्ट्रेस का चढ़ा था पारा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) हुस्न के मामले में काफी अव्वल हैं. उनकी हर अदा पर लोग मर मिटते हैं. लेकिन ये हसीना अपने साथ कॉन्ट्रोवर्सी भी लेकर चलती हैं. एक्ट्रेस का नाम एक बार जाह्नवी कपूर के पिता और जाने-माने फिल्ममेकर बोनी कपूर (Boney Kapoor) के साथ जुड़ा था और वो भी सिर्फ एक वीडियो वायरल होने के बाद. इस वीडियो के सामने आते ही एक्ट्रेस काफी सकपका भी गई थीं.

बोनी कपूर (Boney Kapoor) और उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) साल 2019 में जयंतीलाल गाढ़ा के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे थे. इस दौरान जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों एक-दूसरे के काफी करीब नजर आए और फिर फोटो खिंचवाते वक्त बोनी कपूर का हाथ उर्वशी रौतेला की ऐसी जगह पर चला गया कि वो वीडियो रास नहीं आया. फैंस को बोनी कपूर की ऐसी हरकत शायद रास नहीं आई और यही वजह रही कि उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया था.

एक्ट्रेस ने दी सफाई

इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ने सफाई भी दी थी. बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट से बात करते हुए उर्वशी (Urvashi Rautela) ने कहा कि 'पूरे मामले का बतंगड़ बना दिया गया. रातों रात यह वीडियो वायरल हो गया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं सुपरस्टार अजित के साथ एक फिल्म में काम करने वाली थी. वह एक तमिल फिल्म थी लेकिन मैं डेट्स की वजह से फिल्म नहीं कर पाई.'

उर्वशी (Urvashi Rautela) ने आगे बताया कि 'मैं उन्हें पहले से जानती थी. मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनके साथ रिश्ता नहीं है. ये एक शानदार जेस्चर था. मैंने पार्टी में एंट्री की थी. बोनी कपूर वहां पहले से ही थे. जिन लोगों की शादी होने वाली थी वो भी वहां मौजूद थे. हम तस्वीरें खिंचवा रहे थे.' उर्वशी ने कहा कि 'मुझे फोटोग्राफी के एंगल के बारे में नहीं मालूम है जिस तरह से फोटो ली गई है. यह अजीब था इसलिए ये बड़ी बात बन गई थी. मेरा फोन 7 दिनों तक नॉनस्टॉप बजता रहा. इस बारे में बोनी जी से बात हुई थी. मुझे पता है कि ये उनके लिए भी अजीब था.'

Presumably one of the India's 'SUPREME' newspaper and this is 'NEWS'!!??

Please dont talk about GIRL POWER or WOMEN’S LIBERATION when YOU don't know how to RESPECT/HONOUR GIRLS. pic.twitter.com/QK2Xc2tuSB

— URVASHI RAUTELA (@UrvashiRautela) April 1, 2019