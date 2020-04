पटाखे वाले ट्वीट को लेकर Sonam Kapoor पर फूटा लोगों का गुस्सा, 3 साल पुराना VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली: सोनम कूपर (Sonam Kapoor) पर गुस्सा दिखाते हुए एक के बाद एक ट्वीट यूजर्स कर रहे हैं. लोग सोनम से कह रहे हैं कि शायद तीन साल पहले धरती पर कुत्ते नहीं थे. दरअसल, 5 अप्रैल को सोनम कपूर ने ट्वीटर पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि पूरी तरफ शांति है और साउथ दिल्ली में पक्षी, कुत्ते और सायरन की आवाज आ रही है और कुछ मूर्ख रात में पटाखे फोड़ने निकले हैं.

There was complete peace and quite, and now the birds ,dogs and sirens are freaking out in south Delhi because some morons decided to burst fire crackers tonight. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 5, 2020

इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे कुत्ते गुस्सा हो रहे हैं. क्या लोग इसे दिवाली मानते हैं? मैं बहुत उलझन में हूं.

People are bursting crackers. Just FYI . They dogs are freaking out. Do people think it’s Diwali? I’m so confused. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 5, 2020

इसके जवाब में अशोक पंडित ने ट्वीट किया कि सोनम जी के पटाखे केवल दिवाली में नहीं फूटते. लोग इस मुश्किल समय में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं. वे कम से कम #TabligiJamaat की तरह डी वायरस नहीं फैला रहे हैं. काश, आप पटाखे फोड़ने की जगह आतंकवाद के इस कृत्य की निंदा करतीं.

Sonam ji crackers are burst during celebrations & not only in Diwali?People are trying to be happy in these difficult times.

They are at least not spreading d virus like #TabligiJamaat. I wish you would hve condemned this act of terrorism than blaming crackers. https://t.co/P788T49Oir — Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 5, 2020

इसके बाद तो लोगों ने सोनम पर हमला ही बोल दिया. तीन साल पहले उनके घर में हुई एक शादी की वीडियो और पिक्स लोगों ने सोनम का टैग करनी शुरू कर दी.

No Dogs were there on this Earth 3years Back https://t.co/rSO33xbn9O pic.twitter.com/f0gLC0bE2Y — Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) April 6, 2020

एक यूजर ने कहा कि शायद तीन साल पहले कुत्ते नहीं हुआ करते थे. इस वीडियों में यूजर ने दिखाया है कि किस तरह पांच हजार लड़ियों वाली चटाई जलते देख सोनम कपूर खुश हो रही हैं.

There is a saying in Hindi @sonamakapoor

"Doosron Ko Bolne Se Pehele Apne Girebaan Me Ek Baar Jhaank Ker Dheko" pic.twitter.com/WsZOStPHJH — Noah Parkar (@noahgodwin13) April 5, 2020

एक अन्य यूजर ने उन्हें उनकी ही तीन साल पहले की पिक्स टैग कर लिखा कि दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो.

एक यूजर ने कहा फोटो टैग कर कहा कि, इस समय सारे कुत्ते बारात में शामिल थे! इसलिए उनको पटाखों से कोई दिक्कत नही हुई क्यों ??? दो मुंहापन इसी को कहते हैं शायद.

सोनम कपूर के एक ट्वीट के बाद हजारों लोगों ने उनके खिलाफ ट्विटर पर जंग से छेड़ दी है.

