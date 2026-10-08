Add Zee Business As A Preferred Source
App

12 साल की उम्र में दिया पहला सोलो परफॉर्मेंस, फिर बने ‘सरोद सम्राट’; ऐसी रही उस्ताद अमजद अली खान की संगीत यात्रा

भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उस्ताद अमजद अली खान का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. उनकी उंगलियों से निकलने वाली सरोद की धुन में भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई होती थी. साथ ही एक अलग तरह की मिठास सुनाई देती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 08, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 11:12 PM IST
12 साल की उम्र में दिया पहला सोलो परफॉर्मेंस, फिर बने ‘सरोद सम्राट’; ऐसी रही उस्ताद अमजद अली खान की संगीत यात्रा

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लाहौर में यौन हिंसा का खौफनाक आंकड़ा! 8 महीने में 498 रेप, 36 गैंगरेप
2
3
4
5