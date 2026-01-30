कॉमेडी, रोमांस, डर और सस्पेंस...सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल

जनवरी में 'बॉर्डर 2', 'इक्कीस' और 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' जैसी फिल्मों ने दर्शकों को नए अंदाज में रोमांचित किया. अब फरवरी की बारी है, इस महीने में सिनेमाघरों में कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर, क्राइम और ड्रामा का तड़का लगेगा. महीने भर कई जॉनर की फिल्में रिलीज होंगी. 6 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक कई बड़ी रिलीज हैं.

वध 2 :- साल 2022 की हिट क्राइम थ्रिलर 'वध' का सीक्वल महीने की शुरुआत में ही आ रहा है. निर्देशक जसपाल सिंह संधु की फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर फिल्म की कहानी जेल की दीवारों के पीछे बने बॉन्ड, न्याय की खोज और नैतिक दुविधाओं पर आधारित है. यह रहस्य, अपराध और भावनात्मक गहराई से भरी फिल्म है.

भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन :- फरवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में पॉपुलर टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं!' पर आधारित कॉमेडी ड्रामा भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन का नाम भी शामिल है, जो 6 फरवरी को रिलीज होगी. शशांक बाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़, शुभांगी अत्रे और विदिशा श्रीवास्तव के साथ ही रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी घरेलू मजाक, पड़ोसियों की शरारतों और कॉमेडी से भरपूर है, जो मजेदार डोज देगी.

ओ रोमियो :- विशाल भारद्वाज की फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी. एक्शन-थ्रिलर में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में प्रेम, हिंसा और गैंगवार की कहानी है, जहां एक गैंगस्टर सच्चे प्यार में पड़ता है और सब बदल जाता है.

तू या मैं :- निर्देशक बेजॉय नांबियार सर्वाइवल थ्रिलर लेकर आ रहे हैं, जो 13 फरवरी को रिलीज होगी. दो कंटेंट क्रिएटर्स की एडवेंचर गेम के ईर्द-गिर्द घूमती फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसमें रोमांस और भय का मिश्रण देखने को मिलेगा.

अस्सी :- थप्पड़, मुल्क जैसी फिल्मों में अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ काम कर चुके निर्देशक अनुभव सिन्हा एक बार फिर से इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जो 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सामाजिक मुद्दों, जांच और न्याय की लड़ाई पर आधारित फिल्म में तापसी पन्नू दमदार भूमिका में नजर आएंगी.

दो दीवाने शहर में :- भावनात्मक, रोमांटिक और शहर की जिंदगी से जुड़ी दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आ रहे हैं निर्देशक अभिरुचि चंद, दो दीवाने शहर में 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर रोमांटिक ड्रामा अलग अंदाज में लव स्टोरी को बयां करेगी, जहां दो दिल एक शहर में प्यार की तलाश में रहते हैं.

द केरल स्टोरी 2 :- कमाख्या नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होगी. अदा शर्मा स्टारर साल 2023 की फिल्म 'द केरल स्टोरी' की सीक्वल में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी.