Vadh 2 Trailer Out: रहस्य और रोमांच से भरा है 2 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की दमदार वापसी; मिस्ट्री थ्रिलर से भरपूर

Luv Films Vadh 2 Trailer Official Out: लव फिल्म्स ने मंगलवार को अपनी अपकमिंग थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म 'वध 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है. ट्रेलर लगभग 2 मिनट 21 सेकंड लंबा है और इसे देखकर साफ समझ आता है कि कहानी में रोमांच और भावनात्मक संघर्ष के साथ कई रहस्य भी छिपे हैं. इस बार कहानी एक मिसिंग केस की गुत्थी सुलझाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.

ट्रेलर में दिखाए गए एक्टिंग परफॉर्मेंस काफी दमदार और प्रामाणिक लगते हैं, जो फिल्म की भावनात्मक गहराई को और मजबूत बनाते हैं. 'वध 2' में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा कि 'वध 2' का मकसद दर्शकों को एक समृद्ध कहानी का अनुभव देना है, जिसमें मजबूत और स्पष्ट रूप से परिभाषित किरदार हों. उन्होंने बताया कि उन्होंने कहानी कहने के स्तर को और ऊंचा उठाया है ताकि यह एक लेयर वाली थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म बने. ट्रेलर दर्शकों को 'वध 2' की उस नैतिक जटिल दुनिया की झलक दिखाता है, जहां सच्चाई हमेशा साफ नहीं होती.

प्रोड्यूसर लव रंजन ने कहा कि 'वध 2' पूरी तरह से नई कहानी के साथ पहली फिल्म के दर्शन और इमोशनल गहराई को आगे बढ़ाती है. उन्होंने कहा कि जो बात इसे खास बनाती है, वह यह है कि इस फ्रेंचाइजी का नेतृत्व शानदार सीनियर कलाकार संजय मिश्रा और नीना गुप्ता कर रहे हैं और उनके साथ कुमुद मिश्रा भी हैं और उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस हमारे इस विश्वास को मजबूत करती है कि अच्छी कहानियां उम्र और परंपराओं से परे होती हैं.

रहस्य और रोमांच से भरपूर है कहानी

फिल्म निर्माता अंकुर गर्ग ने कहा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में 'वध 2' के प्रति दर्शकों का रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक रहा. इससे यह साफ होता है कि दर्शक अभी भी सार्थक और किरदारों पर आधारित कहानियां पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि 'वध 2' अपनी पिछली फिल्म की सफलता को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसे पूरी तरह नई कहानी के साथ पेश किया गया है जो ताजा और प्रभावशाली अनुभव देने का वादा करती है.

लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक रूप से मजबूत फिल्म होगी.