Varanasi Teaser Out: 3 मिनट 40 सेकंड के वीडियो ने मचाया तहलका! नंदी पर सवार होकर महेश बाबू ने मारी एंट्री, एसएस राजामौली की ‘वाराणसी’ इतिहास रचने को तैयार

Varanasi Teaser Out: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘वाराणसी’ का कल देर रात एक छोटा-सा टीजर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फैंस के रोगटें खड़े हो गए हैं. वहीं 3 मिनट, 40 सेकेंड के इस दमदार टीजर के हर सीन ने सभी को चौंका दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:32 AM IST
Varanasi Teaser Out: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मच अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’ हाल ही में एक इवेंट के दौरान अनाउंस की गई है, जो कि साल 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. एसएस राजामौली ने अपनी इस फिल्म की अनाउंसमेंट बड़े ही अनोखे ढंग से की है. 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा इवेंट किया गया, जिसमें फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक बड़ी स्क्रीन पर रिलीज किया था. लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने ‘वाराणसी’ का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें हर सीन को देखने के बाद फैंस के रोगटें खड़े हो गए हैं.

 

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का किरदार
एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ‘रुद्रा’ के रूप में, प्रियंका चोपड़ा को ‘मंदाकिनी’ और ‘कुंभा’ के रूप में एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे. फिल्म ‘वाराणसी’ के टाइटल और फर्स्ट लुक के रिवील के दौरान हैदराबाद में लगभग 50,000 से ज्यादा फैंस शामिल हुए थे, जो कि महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फैन फॉलोइंग को दर्शाते हैं.

एसएस राजामौली ने महेश बाबू के लिए क्या कहा?
हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘वाराणसी’ के टाइटल और लुक को रिवील करते हुए एसएस राजामौली ने एक्टर की जमकर तारीफ की और कहा, ‘महेश बाबू के किरदार में कुछ खास बात है. हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब महेश शूटिंग के लिए आते थे तो वो अपने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाते. 8 घंटे काम खत्म करने के बाद ही वो वापस अपना फोन देखते हैं.’

 

क्या कहता है फिल्म का टीजर?
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘वाराणसी’ का टीजर लगभग 3 मिनट और 40 सेकंड का है, जिसके हर सीन में अलग-अलग जगहों को दिखाया गया है. वहीं टीजर के शुरुआत होते ही मंदिर की घंटियां बजती हैं, जिसके बाद वाराणसी के घाट को दिखाया जाता है और फिर सीन को बदलकर अफ्रीका और उग्र भट्टी केव के दमदार विजुअल दिखाए जाते हैं. एसएस राजामौली के इस दमदार टीजर को देखकर फैंस हैरान रह गए है और जमकर तारीफ कर रहे हैं.  

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

film varanasi teaser outMahesh BabuSS RajamouliPriyanka Chopra

