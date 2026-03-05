मुसीबत में 'महाभारत' और 'चंद्रकाता' में काम कर चुकीं वर्षा उसगांवकर, 47 लाख का लगा चूना, FIR दर्ज

Varsha Usgaonkar Cheating Case: धोखाधड़ी का शिकार एक और हसीना हो गई हैं. इस एक्ट्रेस का नाम वर्षा उसगांवकर (Varsha Usgaonkar) है. मुंबई पुलिस ने वर्षा सहित चार अन्य लोगों के साथ निवेश के आकर्षक रिटर्न का वादा करके कथित तौर पर 47 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. साथ ही FIR दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है.

रिटर्न के नाम पर लगाया 47 लाख का चूना

जानकारी के मुताबिक इस केस में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपी के खिलाफ मृणालिनी सुभाष जाम्भले की शिकायत के बाद की है. आरोपी का नाम अविनाश जाधव बताया जा रहा है.अपनी शिकायत में जाम्भले ने कहा कि जाधव ने खुद को एक फिल्म निर्माता और बिल्डर के रूप में पेश किया और उन्हें पड़ोसी ठाणे जिले के डोंबिवली में एक निर्माण परियोजना में निवेश करने के लिए राजी किया. इसके साथ ही अधिकारी ने एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी ने अच्छा रिटर्न और एक साल के भीतर मूल राशि की वापसी का वादा किया था.

आरोपी ने बदला फोन नंबर और पता

पुलिस अधिकारी ने कहा कि नवंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच शिकायत कर्ता वर्षा उसगांवकर ने तीन और लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन लेनदेन के जरिए 47 लाख रुपये का निवेश किया. शुरुआत में तो आरोपी जाधव ने वादे के अनुसार 4.52 लाख का भुगतान किया. लेकिन, बाद में भुगतान नहीं किया. जब आरोपी से बार-बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई तो उसने अपना फोन नंबर और पता दोनों बदल दिया.

आपको बता दें, वर्षा उसगांवकर 1990 के दशक की एक प्रमुख एक्ट्रेस हैं. इन्होंने मराठी के अलावा कई हिंदी फिल्मों में काम किया है. मराठी हिट फिल्मों में 'सवत माझी लड़की' और 'लापांडव' है और हिंदी में 'महाभारत' और 'चंद्रकातां' में रूपमती का रोल निभाकर फेमस हुई थीं.