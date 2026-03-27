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Hindi Newsबॉलीवुडवरुण धवन का शॉकिंग खुलासा, 21 महीने की बेटी गंभीर बीमारी का शिकार, ठीक से चलना और दौड़ना मुश्किल,छलका दर्द

वरुण धवन का शॉकिंग खुलासा, 21 महीने की बेटी गंभीर बीमारी का शिकार, ठीक से चलना और दौड़ना मुश्किल,छलका दर्द

Varun Dhawan और नताशा दलाल की बेटी इस जून को 2 साल की हो जाएगी. बेटी के जन्म के काफी वक्त बाद एक्टर ने खुलासा किया कि उनकी प्यारी सी बिटिया एक गंभीर बीमारी का शिकार है. जिसकी वजह से वो ना तो ठीक से चल पा रही और ना ही दौड़ पा रही.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:29 PM IST
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वरुण धवन
वरुण धवन

Varun Dhawan daughter Lara Diagnosed Developmental Dysplasia: वरुण धवन की बेटी लारा धवन 3 जून, 2024 को हुई थी. इस साल जून में वो 2 साल की हो जाएगी. ज्यादा फिल्मों में लोगों को हंसाने वाले एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में वो दर्द शेयर किया जिसे सुनकर किसी भी बाप का कलेजा छलनी हो जाएगा. एक्टर ने बताया कि उनकी छोटी सी बेटी लारा ऐसी बीमारी की चपेट में है जिसकी वजह से वो ना तो ठीक से चल सकती है और ना ही दौड़ सकती है.

बेटी को गंभीर बीमारी

बी अ मैन के एपिसोड में वरुण धवन ने बेटी की इस बीमारी की जिक्र किया. एक्टर ने कहा कि 'उनकी बेटी डीडीएच यानी कि डेवलेपमेंटल डिसप्लेसिया ऑफ हिप्स बीमारी की शिकार है. इस बात का उन्हें तब पता चला जब वो 1.5 साल की थी. इस बीमारी में कूल्हे का जोड़ अपनी जगह से खिसक जाता है. इसकी वजह से आप ना तो ठीक से चल पाते हो और ना ही दौड़ पाते हो.'

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नहीं पड़ी सर्जरी की जरूरत

एक्टर ने आगे कहा कि 'इस बीमारी से जल्दी अर्थराइटिस और स्लिप डिस्क हो सकता है. वेस्ट में इसका इलाज जन्म से अच्छा होता है. भारत में हर जगह उतनी अच्छी सुविधा नहीं है. लेकिन, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसका इलाज करते हैं. एक्टर ने आगे कहा कि मेरी बेटी को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. एक प्रोसीजर से हिप को सही जगह पर रखा गया. लेकिन, उसे स्पाइका कास्ट में 2.5 महीने रहना पड़ा. एनेस्थीसिया देकर कास्ट में डालना बहुत मुश्किल था. अब कास्ट हट चुका है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पेरेंट्स को दिया सुझाव

वरुण ने जोर देते हुए कहा कि 'हर पेरेंट्स को बच्चों के मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए. अगर शुरुआती साल में कुछ असमान्य लगे तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीमारी जल्दी पहचानने पर ठीक हो सकती है.'आपको बता दें, वरुण धवन ने नताशा दलाल से साल 2021 में शादी की थी. ये दोनों साल 2024 में बेटी के पेरेंट्स बनें. वर्कफ्रंट की बात करें तो वरुण हाल ही में 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे.

 

 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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