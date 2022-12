Happy New Year 2023: नए साल में बहेगी उल्टी गंगा! बॉक्स ऑफिस के फ्लॉप सेलेब्स अब OTT पर करेंगे अपने करियर को चंगा!

Bollywood Celebs OTT Debut in 2023: साल 2022 में बैक-टू-बैक बिग बजट बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप (Bollywood Flop Movies) होने के बाद सितारों से लेकर फिल्ममेकर्स के दिलों में खौफ बैठ गया है, ऐसे में अब सभी चाह रहे हैं कि फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज की जाएं. जो सेलेब्स कभी बड़े पर्दे पर अपने नाम का सिक्का चलाया करते थे वह अब ओटीटी (New Movies on OTT) पर अपनी फिल्में रिलीज करवा रहे हैं. साल 2023 में कई दिग्गज सेलेब्स सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी पर दिखाई देने वाले हैं.

वरुण धवन (Varun Dhawan)- साल 2022 से पहले फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही टीवी और ओटीटी पर स्ट्रीम कराई जाती थीं. लेकिन बदलते वक्त ने गंगा को उलटा बहने पर मजबूर कर दिया है. इसी बदलते ट्रेंड में अपना करियर बचाए रखने के लिए वरुण धवन (Varun Dhawan New Movie) भी ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं. साल 2023 में वरुण अमेजन प्राइम वीडियो की 'सिटाडेल इंडिया' में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाते नजर आएंगे.

आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur)- बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद अब आदित्य ने ओटीटी का रुख कर लिया है. एक्टर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' से ओटीटी डेब्यू करने जा रहे है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra)- सिद्धार्थ मल्होत्रा की आखिरी फिल्म 'थैंकगॉड' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी. इस फिल्म के बाद अब सिद्धार्थ ओटीटी पर 'इंडियन पुलिस फोर्स' वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं.

शाहिद कपूर- बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) जर्सी फिल्म के बाद साल 2023 में ओटीटी वेब सीरीज 'फर्जी' में दिखाई देंगे. एक्टर ने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की हालत देखते हुए ओटीटी का रास्ता पकड़ लिया है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं