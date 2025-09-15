Varun Dhawan और Janhvi Kapoor ने इस बात पर जताई चिंता, बोले- ‘एक्टर्स की जरूरत नहीं…’

डायरेक्टर शशांक खेतान की फिल्म sunny sanskari ki tulsi kumari 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नजर आने वाली है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के साथ एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी दिखाई देंगे. वरुण धवन इस फिल्म में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे. वहीं हाल ही में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए इकट्ठा हुए थे. इस इवेंट पर दोनों स्टार्स ने AI के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता जताई है.

AI का मिसयूज

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में AI का गलत इस्तेमाल किए जाने पर एक्टर वरुण धवन ने कहा, ‘AI का मिसयूज करने से हम एक ऐसे दौर में पहुंच सकते हैं जब हमें एक्टर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, ब्लकि हम उन्हें सिर्फ बनाएंगे.’ वहीं वरुण आगे बात करते हुए कहा कि AI सही सही ढंग से इस्तेमाल करना एक बड़ी जिम्मेदरी है और साथ ही एक्टर्स की सुरक्षा के लिए नियम और कानून बनाने पर भी ध्यान देना होगा.

किरदार और कहानी पर बुरा असर

इस दौरान एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी इस गंभीर मुद्दे पर फ्रिक जताते हुए कहा, 'ये सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर टेक्नीशियन के लिए भी, मैं कुछ महीनों से इस बात को नोटिस कर रही हूं की AI का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'पहले किरदारों के लुक पर काफी गहरी चर्चा की जाती थी मगर अब वो कुछ देर में ही बता सकते हैं कि किरदार और कहानी कैसी होगी. इससे पैसे कम लग सकते हैं मगर एक इंसानी दिमाग का क्रिएटिव होना बहुत आवश्यक है.'