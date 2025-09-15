Varun Dhawan और Janhvi Kapoor ने इस बात पर जताई चिंता, बोले- ‘एक्टर्स की जरूरत नहीं…’
Advertisement
trendingNow12923439
Hindi Newsबॉलीवुड

Varun Dhawan और Janhvi Kapoor ने इस बात पर जताई चिंता, बोले- ‘एक्टर्स की जरूरत नहीं…’

Varun Dhawan और Janhvi Kapoor अपनी फिल्म Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari के प्रमोशन में लगे हुए हैं. वहीं हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान दोनों एक्टर्स ने एक गंभीर बात पर चिंता जताई है आइए जानते हैं इसके बारे में.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varun Dhawan और Janhvi Kapoor ने इस बात पर जताई चिंता, बोले- ‘एक्टर्स की जरूरत नहीं…’

डायरेक्टर शशांक खेतान की फिल्म sunny sanskari ki tulsi kumari 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नजर आने वाली है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के साथ एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी दिखाई देंगे. वरुण धवन इस फिल्म में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे. वहीं हाल ही में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए इकट्ठा हुए थे. इस इवेंट पर दोनों स्टार्स ने AI के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता जताई है.

AI का मिसयूज
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में AI का गलत इस्तेमाल किए जाने पर एक्टर वरुण धवन ने कहा, ‘AI का मिसयूज करने से हम एक ऐसे दौर में पहुंच सकते हैं जब हमें एक्टर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, ब्लकि हम उन्हें सिर्फ बनाएंगे.’ वहीं वरुण आगे बात करते हुए कहा कि AI सही सही ढंग से इस्तेमाल करना एक बड़ी जिम्मेदरी है और साथ ही एक्टर्स की सुरक्षा के लिए नियम और कानून बनाने पर भी ध्यान देना होगा.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

किरदार और कहानी पर बुरा असर
इस दौरान एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी इस गंभीर मुद्दे पर फ्रिक जताते हुए कहा, 'ये सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर टेक्नीशियन के लिए भी, मैं कुछ महीनों से इस बात को नोटिस कर रही हूं की AI का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'पहले किरदारों के लुक पर काफी गहरी चर्चा की जाती थी मगर अब वो कुछ देर में ही बता सकते हैं कि किरदार और कहानी कैसी होगी. इससे पैसे कम लग सकते हैं मगर एक इंसानी दिमाग का क्रिएटिव होना बहुत आवश्यक है.'

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Sunny Sanskari ki tulsi kumari trailer luanchVarun Dhawan and Janhvi Kapoor

Trending news

20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
;