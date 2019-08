हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन ने की वरुण धवन की तारीफ, ट्विटर पर Troll करने लगे लोग

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने पिछले दिनों हॉलीवुड फिल्म हॉब्स एंड शॉ देखने के बाद अपने टविटर हैंडल पर फिल्म के बारे में एक पोस्ट लिखा था. इस पोस्ट का जवाब देते हुए फिल्म के एक्टर ड्वेन जॉनसन ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि वरुण सर्वश्रेष्ठ हैं. जॉनसन के बहुत बड़े प्रशंसक वरुण ने ट्विटर पर लिखा कि इस फिल्म को देखने में उन्हें बेहद मजा आया. दोनों स्टार्स के ट्विटर एक्सचेंज से लोगों को कुछ दिक्कत हुई तो वरुण ने ट्रोलर्स को जमकर मजा चखाया.

वरुण ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि समोआई संस्कृति को दी गई श्रद्धांजलि बेहद पसंद आई. लंदन चेज सीक्वेंस सर्वश्रेष्ठ रहा. वरुण के इस ट्वीट पर ड्वेन जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा कि धन्यवाद भाई, मुझे खुशी हुई कि आपको यह पसंद आई. आप सर्वश्रेष्ठ हैं.

एक्टर के ट्विटर पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि हॉलीवुड मूवीज और अमेरिकन को प्रमोट करने से अच्छा है कि बॉलीवुड में मसाला मूवीज की जगह कुछ क्वालिटी की फिल्में बनाई जाएं. अच्छी कहानी वाली फिल्में बनाएं और उन्हें प्रमोट करें.

Maybe you should not have Harry Potter as your profile picture when you try to teach people what to do son. Now go to bed https://t.co/wMBFC4a1AC

— Varun Dhawan (@Varun_dvn) August 3, 2019