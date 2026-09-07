वरुण धवन ने मां के साथ देखी Hanuman Ansh और हो गए मुरीद, तारीफों के बांधे पुल; बोले- ‘ये कोई प्रमोशन नहीं है...’

7 अगस्त को चुपके से सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त पकड़ मजबूत कर ली है. फिल्म ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी और अब लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी है. टिकट खिड़की पर इसकी कमाई की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. सिनेमाघरों में उमड़ती भीड़ ये साबित कर रही है कि अगर कहानी में दम हो तो बड़े प्रमोशन चार की जरूरत नहीं पड़ती. आम जनता के शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
हाल ही में ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की जमकर सराहना की थी. अब इस लिस्ट में मशहूर बॉलीवुड स्टार वरुण धवन का नाम भी शामिल हो चुका है. वरुण अपनी मां के साथ थिएटर में ये फिल्म देखी. थियेटर से बाहर निकलने ही इस फिल्म से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किया. उन्होंने इस एक्सपीरियंस को कमाल का बताया और साथ ही लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की.
39 साल के वरुण ने थिएटर जाने के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो के जरिए अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने फिल्म को शानदार बताया और सभी से माता-पिता और बच्चों संग जाने को कहा. वरुण ने वीडियो में साफ का कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. उन्होंने अपनी मर्जी से ये वीडियो बनाया है और फिल्म की टीम की तरफ से उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया था. विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब रिलीज के 30 दिनों के अंदजर लगभग 100 करोड़ कमाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है.
इस फिल्म की कहानी लक्ष्मण दास के सच्चे आध्यात्मिक सफर पर आधारित है. यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया में परम पूज्य ‘नीम करौली बाबा’ के रूप में फेमस हुआ. ब्रज की पवित्र पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी एक छोटे बच्चे लक्ष्मण से शुरू होती है. कम उम्र में ही अपनी मां को खोने के बाद लक्ष्मण के मन में जीवन और मृत्यु को लेकर कई सवाल उठते हैं. इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वे ईश्वर की तलाश में निकल पड़ते हैं. हनुमान जी और भगवान राम की भक्ति में डूबकर उनकी ये तलाश गहरी होती चली गई.
जैसे-जैसे लक्ष्मण बड़े होते हैं, वे सांसारिक सुख-सुविधाओं को छोड़कर एक घुमंतू साधु का कठोर जीवन अपना लेते हैं. फिल्म में उनके सालों के ध्यान, कठिन तपस्या और असाधारण आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है. कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ट्रेन वाली घटना घटती है. इस घटना के बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है और वे जन-कल्याण के मार्ग पर निकल पड़ते हैं. ये पूरी कहानी लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देती है और भक्ति भाव से भर देती है.
डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभरी है. बिना किसी भारी-भरकम स्टारकास्ट के महज 30 दिनों में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के पास पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बड़े पर्दे पर ये आध्यात्मिक सफर दर्शकों को शांति और सुकून का एहसास करा रहा है. फिल्म को देखने के बाद लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसे देखने की सलाह दे रहे हैं. यही वजह है कि माउथ पब्लिसिटी के दम पर ‘हनुमान अंश’ हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है.