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वरुण धवन ने मां के साथ देखी Hanuman Ansh और हो गए मुरीद, तारीफों के बांधे पुल; बोले- ‘ये कोई प्रमोशन नहीं है...’

Varun Dhawan Praise Hanuman Ansh: बिना किसी शोर-शराबे के बड़े पर्दे पर रिलीज हुई ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रचा की अब खुद बॉलीवुड इस फिल्म का मुरीद हो गया. डायरेक्टर आदित्य धर के बाद हाल ही में एक्टर वरुण धवन ने अपनी मां के साथ ये फिल्म देखी और इमोशनल होकर इसकी दिल खोलकर तारीफ की.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 07, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:06 PM IST
वरुण धवन ने मां के साथ देखी Hanuman Ansh और हो गए मुरीद, तारीफों के बांधे पुल; बोले- ‘ये कोई प्रमोशन नहीं है...’
Image Credit: ‘हनुमान अंश’ के मुरीद हो गए वरुण धवन (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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