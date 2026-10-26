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‘भेड़िया 2’ की तैयारी में जुटे वरुण धवन और कृति सेनन? डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ रीयूनियन ने बढ़ाया सस्पेंस

कृति सेनन ने फिल्म 'भेड़िया' के को-स्टार वरुण धवन और डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद फैंस के बीच फिल्म के सीक्वल 'भेड़िया 2' को लेकर चर्चा तेज हो गई है. वीडियो में तीनों भेड़िये की तरह आवाज निकालते नजर आए.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 26, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 11:17 PM IST
‘भेड़िया 2’ की तैयारी में जुटे वरुण धवन और कृति सेनन? डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ रीयूनियन ने बढ़ाया सस्पेंस

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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