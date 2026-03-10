Advertisement
trendingNow13136339
Hindi Newsबॉलीवुडवरुण धवन का फैंस को झटका, बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद एक्टिंग से लेंगे लंबा ब्रेक? वजह जान रह जाएंगे हैरान

वरुण धवन का फैंस को झटका, 'बॉर्डर 2' की सक्सेस के बाद एक्टिंग से लेंगे लंबा ब्रेक? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Varun Dhawan Break: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन कुछ वक्त पहले सनी देओल के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. इन दिनों वह अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक्टिंग से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 10, 2026, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वरुण धवन का फैंस को झटका, 'बॉर्डर 2' की सक्सेस के बाद एक्टिंग से लेंगे लंबा ब्रेक? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Varun Dhawan Announced Break From Acting: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन धवन ने हाल ही में लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान किया है. पिछले कुछ सालों से वरुण लगातार काम कर रहे हैं. आखिरी बार उन्हें सनी देओल के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' में देखा गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और वरुण को भी काफी तारीफ मिली थी. एक्टर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. टॉक्सिक के चलते मेकर्स को इसकी रिलीज की तारीख में बदलाव करना पड़ा है. फैंस रिलीज की तारीख बदलने के सदमे से उबरे ही नहीं थे, इसी बीच एक्टर के ब्रेक की खबर सामने आ गई है. 

क्यों ले रहे एक्टर ब्रेक?

ऐसे में फैंस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वरुण धवन ने एक्टिंग से ब्रेक क्यों लिया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'वरुण बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद एक लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. वो अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते है, खासकर अपनी बेटी के साथ. वरुण ब्रेक लेकर अपनी बेटी लारा के साथ खूब वक्त बिताने के लिए बेताब हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2012 में की करियर की शुरुआत

मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे वरुण धवन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी. इसके बाद उन्होंने जुड़वा 2, बदलापुर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, एबीसीडी 2, दिलवाले, भेड़िया जैसी कई फिल्मों में काम किया. इन सभी फिल्मों से एक्टर ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. इनके अलावा वरुण ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' में कैमियो भी किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस फिल्म का वरुण को इंतजार 

इन दिनों वरुण धवन अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज का इंतजार कर रहे है. दरअसल, ये फिल्म पहले 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन 4 जून को यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' आ रही है. इसके वजह से वरुण की फिल्म 12 जून को रिलीज की जाएगी. फिल्म में वरुण के अलावा पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर, चंकी पांडे और मौनी रॉय भी नजर आएंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Varun Dhawan

Trending news

जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
west bengal asansol
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
India Terror Attack List
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?