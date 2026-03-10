वरुण धवन का फैंस को झटका, 'बॉर्डर 2' की सक्सेस के बाद एक्टिंग से लेंगे लंबा ब्रेक? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Varun Dhawan Announced Break From Acting: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन धवन ने हाल ही में लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान किया है. पिछले कुछ सालों से वरुण लगातार काम कर रहे हैं. आखिरी बार उन्हें सनी देओल के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' में देखा गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और वरुण को भी काफी तारीफ मिली थी. एक्टर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. टॉक्सिक के चलते मेकर्स को इसकी रिलीज की तारीख में बदलाव करना पड़ा है. फैंस रिलीज की तारीख बदलने के सदमे से उबरे ही नहीं थे, इसी बीच एक्टर के ब्रेक की खबर सामने आ गई है.

क्यों ले रहे एक्टर ब्रेक?

ऐसे में फैंस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वरुण धवन ने एक्टिंग से ब्रेक क्यों लिया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'वरुण बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद एक लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. वो अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते है, खासकर अपनी बेटी के साथ. वरुण ब्रेक लेकर अपनी बेटी लारा के साथ खूब वक्त बिताने के लिए बेताब हैं.'

साल 2012 में की करियर की शुरुआत

मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे वरुण धवन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी. इसके बाद उन्होंने जुड़वा 2, बदलापुर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, एबीसीडी 2, दिलवाले, भेड़िया जैसी कई फिल्मों में काम किया. इन सभी फिल्मों से एक्टर ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. इनके अलावा वरुण ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' में कैमियो भी किया था.

इस फिल्म का वरुण को इंतजार

इन दिनों वरुण धवन अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज का इंतजार कर रहे है. दरअसल, ये फिल्म पहले 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन 4 जून को यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' आ रही है. इसके वजह से वरुण की फिल्म 12 जून को रिलीज की जाएगी. फिल्म में वरुण के अलावा पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर, चंकी पांडे और मौनी रॉय भी नजर आएंगी.