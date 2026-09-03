फिल्मों की चकाचौंध से दूर वरुण धवन क्यों करने लगे खेती? व्हाइट पेंट-शर्ट में बोते दिखे धान; चलाते दिखे फावड़ा

बॉलीवुड स्टार वरुण धवन इन दिनों फिल्मों की चकाचौंध और मुंबई की भागदौड़ से दूर एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. वरुण ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकांउट पर अपने खेत से जुड़ी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में वे सफेद कपड़े पहनकर हाथ में फावड़ा थामे और कीचड़ के बीच धान रोपते दिखाई दे रहे हैं. उनका ये सिंपल और बिल्कुल देसी अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. हर कोई उनके इस बदले हुए लाइफस्टाइल और काम को देखकर हैरान भी है.
उनकी खूब तारीफ हो रही है. वरुण ने हाल ही में अपनी खुद की खेती की जमीन खरीदी है, जिसे वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं. उन्होंने खेत में बैठकर चाय-बिस्किट खाते हुए एक प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया. इसमें वरुण कहते दिख रहे हैं, ‘मैंने खेत लिया है. ये खेत. मैंने ये लिया है और मुझसे मत पूछिए कि क्यों, लेकिन इस मौसम में यहां खड़े होकर चाय और बिस्किट खाने का मजा ही कुछ अलग है’. शहर के शोर से दूर ये प्यारा पल उनके दिल को छू गया.
हालांकि, वरुण धवन ने अभी ये साफ-साफ नहीं बताया कि आखिर उनका ये खेत कहां पर है और कितना बड़ा है. साथ ही उन्होंने ये भी नहीं बताया कि धान के अलावा वे आगे चलकर वहां क्या-क्या उगाने वाले हैं, लेकिन उनका ये फैसला दिखाता है कि उन्हें नेचर के बीच कितना सुकून मिल रहा है. किसी बड़े जश्न की जगह उन्होंने बेहद सादगी से अपने इस खास पल को जिया. उनका मानना है कि मिट्टी से जुड़कर काम करने में जो खुशी है, वे किसी बड़ी लग्जरी में भी नहीं मिल सकती.
बॉलीवुड में अब सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि गांव और मिट्टी से जुड़ने का ट्रेंड भी काफी बढ़ रहा है. वरुण से पहले भी कई बड़े सितारे खेती में अपनी डीप इंटरेस्ट दिखा चुके हैं. इस लिस्ट में सलमान खान, जैकी श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर माधवन, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, जूही चावला और रणबीर कपूर जैसे नाम बड़े शामिल हैं. ये सभी सितारे अक्सर अपने फार्म पर वक्त बिताते हैं और ऑर्गेनिक फल-सब्जियां उगाने का शौक खुलकर पूरा करते हैं, जो काफी पसंद किया जाता है.
2012 में करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले वरुण ने ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ और ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी कई शानदार फिल्में की हैं. फिल्मों में लगातार बिजी रहने के बाद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ये वक्त निकाला है. उनका ये कदम दिखाता है कि वे अपनी हेल्थ, मेंटल पीस और नेचर को कितना जरूरी मानते हैं. शूटिंग की भारी थकान के बाद खेत में बिताए ये पल उन्हें अंदर से नई एनर्जी और ताजगी भर देंगे.