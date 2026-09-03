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फिल्मों की चकाचौंध से दूर वरुण धवन क्यों करने लगे खेती? व्हाइट पेंट-शर्ट में बोते दिखे धान; चलाते दिखे फावड़ा

Varun Dhawan Farming: ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से दूर बॉलीवुड स्टार वरुण धवन अचानक खेत में कीचड़ के बीच काम करते नजर आए. सफेद कपड़ों में फावड़ा थामे धान रोपते वरुण का ये सादगी भरा देसी अंदाज इंटरनेट पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. आखिर क्या है माजरा, चलिए बताते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 03, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:47 AM IST
फिल्मों की चकाचौंध से दूर वरुण धवन क्यों करने लगे खेती? व्हाइट पेंट-शर्ट में बोते दिखे धान; चलाते दिखे फावड़ा
Image Credit: अपने खेत में धान रोपते नजर आए वरुण धवन (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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