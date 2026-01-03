मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं...वरुण धवन ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान-बांग्लादेश को दी चेतावनी; किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म 'बॉर्डर-2' का क्रेज सोशल मीडिया पर बना हुआ है. शुक्रवार को फिल्म का आइकॉनिक गाना 'घर कब आओगे' जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के पास लॉन्च किया गया. जहां बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया गया, लेकिन सॉन्ग लॉन्च के दौरान वरुण धवन ने बिना किसी का नाम लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जो देश दूसरे देश को आजादी दिला सकता है, वो अपनी आजादी के लिए भी लड़ सकता है.

'बॉर्डर-2' के आइकॉनिक गाने 'घर कब आओगे' के सॉन्ग लॉन्च पर अभिनेता वरुण धवन पूरे जोश के साथ दिखे. उन्होंने लॉन्च पर कहा कि वे बचपन से ही देश की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों के साहस पर बनी फिल्म में काम करना चाहते थे.

पाकिस्तान और बांग्लादेश को चेतावनी

उन्होंने कहा, "मैंने बचपन में बॉर्डर देखी थी और तब मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि मुझे भी देशभक्ति से भरी फिल्म में काम करना है. इस मंच पर खड़े होकर मैं देख रहा हूं कि हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए हैं. वैसे तो हमारा देश बहुत अमन, शांति और प्यार वाला देश है, लेकिन कभी-कभी बहुत जरूरी है 'बॉर्डर-2' जैसी फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हमारे देश के जो यूथ हैं, उन्हें हम सबको बता दें कि हमारे देश में वो जज्बा है, वो हिम्मत है, जब-जब हमारी धरती मां को कोई आंख भी उठाकर देखेगा, तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं."

किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

वरुण ने साल 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन का भी जिक्र किया और कहा, "अगर हम एक ओर पर 1971 में दूसरे देश को आजादी दिला सकते हैं, तो उसी वक्त हम खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं. ये जज्बा और हिम्मत आज भी हमारी सेना में मौजूद है." अभिनेता ने सभी से फिल्म देखने की अपील की है.

इससे पहले सनी देओल भी फिल्म को लेकर इमोशनल नजर आए. उन्होंने बताया कि वे अपने पिता धर्मेंद्र की फिल्म 'हकीकत' को देखकर बहुत प्रेरित हुए थे और उन्होंने फैसला लिया था कि एक फिल्म ऐसी करनी है. बता दें कि साल की शुरुआत में भी भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था. वहीं आज बांग्लादेश में भी हालात ठीक नहीं हैं. वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. ऐसे में वरुण धवन ने अपनी फिल्म के जरिए दोनों देशों को कड़ा संदेश दिया है.