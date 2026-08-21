Add Zee Business As A Preferred Source
App

'अंडी बंडी' पर जमकर थिरके वीर पहाड़िया, ‘प्रेम कीटाणु’ का पहला गाना रिलीज; झूमने पर मजबूर करेगी बीट

Prem Keetanu New Song: वीर पहाड़िया की अपकमिंग कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का नया गाना रिलीज हो चुका है. इस गाने का नाम 'अंडी बंडी' है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. गाने में वीर पहाड़िया का जबरदस्त डांसिंग अवतार देखने को मिल रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 21, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:16 PM IST
'अंडी बंडी' पर जमकर थिरके वीर पहाड़िया, ‘प्रेम कीटाणु’ का पहला गाना रिलीज; झूमने पर मजबूर करेगी बीट
Image Credit: ‘प्रेम कीटाणु’ का पहला गाना रिलीज

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SBI ग्राहकों को झटका! 1 अक्टूबर से 4 से ज्यादा कैश निकासी पर देना होगा चार्ज
2
3
4
5