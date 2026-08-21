'अंडी बंडी' पर जमकर थिरके वीर पहाड़िया, ‘प्रेम कीटाणु’ का पहला गाना रिलीज; झूमने पर मजबूर करेगी बीट

Prem Keetanu New Song: वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म ‘प्रेम कीटाणु’ इन दिनों बॉलीवुड की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक बनी हुई है. हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसी बीच अब फिल्म का पहला गाना ‘अंडी बंडी’ रिलीज कर दिया है. इसके लिए निर्माताओं ने जी म्यूजिक कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो फिल्म की आधिकारिक संगीत लेबल सहयोगी है. वीर पहाड़िया इस जोशीले गाने में अपने डांसिंग शूज पहनकर थिरकते नजर आ रहे हैं.
गाना ‘अंडी बंडी’ अपनी धुन और अंदाज में पूरी तरह बॉलीवुड रंग में रंगा हुआ है. इसकी जोशीली धुन और आसानी से जुबान पर चढ़ जाने वाली लय फिल्म की संगीत की दुनिया की पहली झलक देती है और दर्शकों को कॉलेज, दोस्तों और जवानी के उन यादगार दिनों की सैर कराने का वादा करती है.
गाने की शुरुआती पंक्ति, 'जो ना मेरी बीट पे नाचे...' माहौल को पूरी तरह खुशनुमा बना देती है. ‘अंडी बंडी’ ऐसा गाना है, जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. इसकी धुन और ताल ऐसी है कि घर की पार्टियों से लेकर अकेले में डांस करने तक, हर मौके पर डांस फ्लोर पर आग लगा सकती है. इस गाने में युवाओं से जुड़ी वह ऊर्जा है, जो ‘प्रेम कीटाणु’ की दोस्ती, प्यार, क्रश और दिल टूटने की कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाती है. यह एक ऐसा बॉलीवुड गाना है, जो पहली बार सुनते ही याद रह जाता है और दर्शकों को इसके साथ झूमने के लिए आमंत्रित करता है. यही वह संगीत है, जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
‘अंडी बंडी’, ‘प्रेम कीटाणु’ के जश्न और संगीत से भरे एल्बम की पहली झलक है. फिल्म में कुल 7 गाने हैं, जिनमें जाने-माने गायक सचेत टंडन, परंपरा टंडन, बी प्राक, अरमान मलिक, पापोन, जुबिन नौटियाल, मधुर शर्मा, अल्तमश फरीदी, शशि सुमन और बृजेश शांडिल्य अपनी आवाज देते नजर आएंगे. इस संगीत एल्बम में रैपर लिटिल भाटिया और मेज म्यूजिक भी शामिल हैं. फिल्म के संगीत को सचेत-परंपरा, अन्नकुर पाठक, राहुल मिश्रा, द रिश और शशि सुमन ने तैयार किया है. इसके गीत कुणाल वर्मा, सचिन उमरटोश, प्रिंस दुबे, संदीप सिंह सरदार और मीर ने लिखे हैं.
अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी ‘प्रेम कीटाणु’ में वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म युवाओं के एक समूह की कहानी है, जो दोस्ती, पहला प्यार, एक तरफा प्यार और बड़े होने के साथ आने वाले दिल टूटने जैसे अनुभवों से गुजरता है. ‘प्रेम कीटाणु’ गौरव वर्मा की अवनिका फिल्म्स की पहली फिल्म है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ अपने कार्यकाल के दौरान बतौर निर्माता गौरव वर्मा ‘डार्लिंग’, ‘भक्षक’, ‘जवान’ और ‘बदला’ जैसी फिल्मों से जुड़े रहे हैं.
‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ और ‘एस्पिरेंट्स’ जैसी चर्चित परियोजनाओं के लिए पहचाने जाने वाले निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की के लिए यह फिल्म एक हल्के-फुल्के और युवा अंदाज की ओर बढ़ने का मौका है. वहीं, वीर पहाड़िया के लिए ‘अंडी बंडी’ उनके अभिनय के एक अलग पहलू को सामने लाता है, जिसमें उनका डांस और हास्य से भरपूर अंदाज देखने को मिलेगा. ‘प्रेम कीटाणु’ 2 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.