बॉलीवुड की वो 'खूबसूरत डायन' जो अचानक हो गई गायब, सबसे बोल्ड एक्ट्रेस ने रातों-रात क्यों छोड़ी इंडस्ट्री?

Jasmine Dhunna Veerana: 1988 में आई फिल्म 'वीराना' ने हिंदी सिनेमा में हॉरर का एक नया दौर शुरू किया था. इस फिल्म में एक चुड़ैल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जैस्मिन धन्ना ने अपनी खूबसूरती और कातिलाना अदाओं से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था. रात के अंधेरे में शिकार ढूंढती उस हसीना की आंखों का खौफ ऐसा था कि सिनेमाघरों से बाहर निकलने के बाद भी लोग सहम जाते थे. लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह स्टार रातों-रात स्टारडम के शिखर से अचानक गायब हो गई. प्रोड्यूसर्स उनके घर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जैस्मिन ने कभी किसी का फोन नहीं उठाया. लगभग चार दशकों से यह सवाल हर मार्वल और बॉलीवुड फैन के मन में घूम रहा है कि आखिर जैस्मिन कहां चली गईं.
13 की उम्र में कदम और 'वीराना' से रातों-रात स्टारडम
जैस्मिन धन्ना ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में विनोद खन्ना के साथ फिल्म 'सरकारी मेहमान' से की थी. हालांकि वह फिल्म फ्लॉप रही और उनके करियर को कोई खास रफ्तार नहीं मिली. इसके बाद 18 साल की उम्र में वह फिल्म 'डाइवोर्स' में नजर आईं, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई.
फिर उनकी किस्मत में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म 'वीराना'. उस दौर में बी-ग्रेड मानी जाने वाली हॉरर फिल्मों में काम करने से बड़ी एक्ट्रेसेस कतराती थीं, लेकिन जैस्मिन ने यह जोखिम उठाया. फिल्म सुपरहिट रही और जैस्मिन रातों-रात पूरे देश की धड़कन बन गईं. उनकी मासूमियत और खतरनाक हुस्न के कॉम्बिनेशन ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी खोज बना दिया.
क्या अंडरवर्ल्ड के खौफ से देश छोड़कर भागना पड़ा?
'वीराना' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद जैस्मिन के पास फिल्मों की लाइन लग गई. लेकिन इसी बीच एक खौफनाक अफवाह ने तूल पकड़ लिया. कहा जाता है कि जैस्मिन की बेपनाह खूबसूरती पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नजर पड़ गई थी. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों से धमकियां और कॉल आने लगे थे.
फिल्म के मेकर्स और दीपक रामसे ने भी माना कि उन्होंने ऐसी खबरें सुनी थीं. इस खौफ और दबाव के कारण ही जैस्मिन ने खुद को दुनिया से काट लिया और अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया. उन्होंने रामसे ब्रदर्स से भी गुजारिश की थी कि उनका नंबर किसी भी प्रोड्यूसर या बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए.
क्या जिंदा हैं जैस्मिन?
जैस्मिन के गायब होने के बाद कई तरह की कहानियां सामने आने लगीं. किसी ने कहा कि वह अमेरिका जाकर बस गई हैं, तो किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उनकी मौत हो चुकी है. हालांकि, 'वीराना' में उनके को-स्टार रहे हेमंत बिरजे ने इन अफवाहों पर विराम लगाया था. हेमंत बिरजे के मुताबिक, जैस्मिन बिल्कुल ठीक हैं और अमेरिका में रहती हैं. वह अक्सर मुंबई भी आती-जाती रहती हैं और वर्सोवा में ठहरती हैं. हेमंत ने बताया था कि उनकी फोन पर जैस्मिन से बात भी हुई थी, लेकिन वह अपनी पुरानी फिल्म या स्टारडम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हैं.
बॉलीवुड का वो अनसुना राज
जैस्मिन धन्ना की कहानी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है. एक तरफ जहां लोग स्टारडम पाने के लिए तरसते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन ने सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर सब कुछ छोड़ दिया. चाहे वह अंडरवर्ल्ड का डर हो, कोई व्यक्तिगत त्रासदी हो या फिर ग्लैमर की दुनिया से मोहभंग, जैस्मिन ने कभी सामने आकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी. आज भी जब हॉरर फिल्मों की बात होती है, तो 'वीराना' की उस खूबसूरत चुड़ैल का चेहरा अपने आप आंखों के सामने आ जाता है, जो रातों-रात आई और हमेशा के लिए एक पहेली बन गई.