अचानक X हैंडल से गायब हुए अनुपम खेर के 9,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स! जब ग्रोक से पूछा, तो मिला ये जवाब- ‘बड़े पैमाने पर...’

Anupam Kher: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में बॉट और फेक अकाउंट्स की सफाई के बाद कई सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स कम हुए, जिनमें अनुपम खेर का नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि उनके 9 लाख फॉलोअर्स घटे हैं. हालांकि, बाकी बड़े स्टार्स पर इसका मामूली असर देखने को मिला. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:28 AM IST
Anupam Kher Lost Over 900000 Followers: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसा होता है कि फॉलोअर्स की संख्या अचानक कम हो जाती है और लोग घबरा जाते हैं. ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे लोग अपनी फीड साफ कर रहे हों, प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बदल गया हो या फिर आपकी पोस्ट अब उनके मुताबिक न हों. कभी-कभी कम एक्टिव रहने पर भी अकाउंट की रीच नीचे चली जाती है. इसी तरह की एक स्थिति हाल ही में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर देखने को मिली. 

जहां कई बड़े सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स अचानक घटने लगे और लोग वजह समझ नहीं पाए. इस बदलाव का असर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर पर भी देखने को मिला, जिनके लाखों फॉलोअर्स अचानक गायब हो गए, जिसे देख एक्टर भी हैरत में रह गए. अनुपम खेर ने गुरुवार, 3 दिसंबर को अपने X हैंडल पर एस पोस्ट शेयर कर अपनी चिंता जाहिर की और सीधे एलन मस्क को टैग करते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस जवाब मस्क ने नहीं ग्रोक ने दिया. 

15 दिनों में 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हुए गायब

अनुपम खेर ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 15 दिनों में उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कम हो चुके हैं और वे बस इसकी वजह जानना चाहते हैं. खेर ने अपनी पोस्ट में साफ कहा कि ये कोई शिकायत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है. इस मुद्दे के उठने के बाद लोगों में भी क्रियोसिटी बढ़ गई कि क्या बाकी बड़े सितारों के फॉलोअर्स पर भी इसका असर पड़ा है? हालांकि, अभी तक शाहरुख खान या सलमान खान जैसे बड़े नामों के फॉलोअर्स में बड़ी गिरावट की कोई जानकारी नहीं मिली. 

कई सितारों की गायब हुई मामूली फॉलोअर्स की संख्या

नवंबर-दिसंबर 2025 में चल रही इस बॉट सफाई के बावजूद इन सितारों की फॉलोअर लिस्ट काफी हद तक स्थिर बनी हुई है. सोशल ब्लेड जैसे ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बताते हैं कि इस बार ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, बल्कि फॉलोअर्स में हलकी सी कमी देखी. सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट का मानना है कि प्लेटफॉर्म जब फेक, बॉट या इनएक्टिव अकाउंट हटाता है, तो ऐसी गिरावट नॉर्मल होती है. इसलिए हर सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स पर इसका असर समान तौर पर नहीं पड़ता. 

पहले भी हो चुकी है X पर ऐसी सफाई  

कुछ पर ज्यादा दिखता है और कुछ पर बिल्कुल नहीं. लोग इसे लेकर जितना घबरा जाते हैं, उतना गंभीर मामला ये ज्यादातर समय होता नहीं है. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब X ने ऐसा बड़ा क्लीन-अप किया हो. 2018 में भी एक बड़ी सफाई हुई थी, जिसमें कई सुपरस्टार्स के फॉलोअर्स में भारी कमी देखी गई थी. उस समय अमिताभ बच्चन के 4 लाख 24 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स कम हुए थे. शाहरुख खान के करीब 3.5 लाख फॉलोअर्स घटे थे और सलमान खान के लगभग 3 लाख फॉलोअर्स गायब हो गए थे. 

