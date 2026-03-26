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Hindi Newsबॉलीवुड‘ईरानियों’ से बात करना चाहते हैं ट्रंप, बोमन ईरानी ने दिया मजेदार जावब, बोले- ‘स्मृति और अरुणा जी को ले आओ, लेकिन गैस सिलेंडर देना होगा...’

‘ईरानियों’ से बात करना चाहते हैं ट्रंप, बोमन ईरानी ने दिया मजेदार जावब, बोले- ‘स्मृति और अरुणा जी को ले आओ, लेकिन गैस सिलेंडर देना होगा...’

Boman Irani: बोमन ईरानी का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ऐसा ट्विस्ट दिया कि हंसते-हंसते लोगों के पेट में दर्द हो गया. बड़े यूनिक अंदाज में कही गई उनकी बातों ने एक सीरियस मुद्दे को भी इंटरेस्टिंग बना दिया. आखिर क्या कहा उन्होंने, जो वीडियो इतना वायरल हो गया?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:30 AM IST
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Boman Irani on Donald Trump
Boman Irani on Donald Trump

Boman Irani on Donald Trump: एक्टर बोमन ईरानी ने हाल ही में अपने मजेदार अंदाज से फैंस को खूब हंसाया. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर चुटकी ली, जिसमें उन्होंने ‘ईरानी’ (Iranians) से बात करने की बात कही थी. बोमन ने इस बात को अपने ही अंदाज में ट्विस्ट करते हुए खुद को, स्मृति ईरानी और अरुणा ईरानी को इसमें जोड़ दिया. उनका यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बोमन ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. 

इस वीडियो में उन्होंने वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात की. उन्होंने अपने इरानी सरनेम को लेकर मजाक किया और कहा कि अगर ट्रंप ‘ईरानी’ (Iranians) से बात करना चाहते हैं, तो वो भी उनमें शामिल हैं. इस पूरे वीडियो में बोमन का अंदाज काफी मजेदार था, जिसने लोगों को हंसी के साथ सोचने पर भी मजबूर किया. वीडियो में बोमन ने मजाक करते हुए कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, ये बात वायरल हो रही है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इरानियों से बात करना चाहते हैं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो रहा बोमन ईरानी का मजेदार वीडियो

उन्होंने आगे कहा, ‘और तीन लोगों को बुलाया गया है- स्मृति ईरानी, अरुणा ईरानी और मैं’. इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनका कहना था कि शांति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त जरूर है. बोमन ने आगे कहा, ‘मैं वॉशिंगटन नहीं जाऊंगा. उनकी टीम को यहां मुंबई आना होगा, दादर पारसी कॉलोनी में’. उन्होंने ये भी कहा कि वो मेहमानों को बढ़िया खाना खिलाएंगे, जिसमें धांसक और कस्टर्ड शामिल होगा. 

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गैस सिलेंडर का भी मजाकिया किया जिक्र

इतना ही नहीं, उन्होंने गैस सिलेंडर का भी मजाकिया जिक्र किया और कहा कि इससे सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी. उनके इस अंदाज ने लोगों को खूब गुदगुदाया और वीडियो को वायरल बना दिया. जहां एक तरफ ये वीडियो लोगों को हंसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही ये तनाव खत्म हो सकता है. लेकिन इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज सकता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लगातार हो रहे मिसाइल हमले से बढ़ी चिंता

इससे साफ है कि जमीन पर सिचुएशन अभी भी गंभीर बनी हुई है. 22 मार्च को हालात और बिगड़ गए जब ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल के अराद और डिमोना जैसे साउथ सिटीज में गिरीं. इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे. कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा और राहत टीमों को पूरी रात काम करना पड़ा. अस्पतालों में घायल लोगों का इलाज चलता रहा, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल लोग इसके खत्म होने की कामना कर रहे हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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