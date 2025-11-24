क्या थी अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी इंस्टा पोस्ट? ये दिया था अपने फैंस को मैसेज

Dharmendra Instagram Last Post: बॉलीवुड से दुखद खबर सामने आ रही है. ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे रहे. 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपने लाखों फैंस को अलविदा कह दिया. जैसे ही ये खबर बाहर आई धर्मेंद्र को चाहने वालों में शौक की लहर दौड़ पड़ी है. लोग नम आंखों से सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजली दे रहे हैं.
Dharmendra Instagram Last Post: दरअसल, पिछले कई दिनों से 89 साल के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही थी. पिछले दिनों वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, हालांकि 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. इसके बाद घर पर ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के 'ही मैन' अब हमारे बीच नहीं रहे. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आखिरी पोस्ट में क्या मैसेज दिया था.
क्या था धर्मेंद्र का आखिरी पोस्ट?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अभिनेता धर्मेंद्र ने आखिरी पोस्ट 2 अक्टूबर 2025 को किया था. उन्होंने अपने अकाउंट @aapkadharam पर एक वीडियो संदेश जारी किया था. उन्होंने 2 अक्टूबर को दशहरे की शुभकामनाएं दी थी. वीडियो में दिखता है कि कलाकार धर्मेंद्र एक गाड़ी में बैठे हैं. गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में है और अपने स्टाइल में अपने फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं दे रहे हैं. अब जब वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं तो उनका ये आखिरी पोस्ट अब खूब वायरल हो रहा है.
क्या दिया था संदेश?
वीडियो में दिखता है कि पीछे कुछ नई बाइक खड़ी हैं और धर्मेंद्र एक गाड़ी में स्टीयरिंग पर हाथ रखकर आराम से बैठे हैं. इस दौरान उनके आसपास कई लोग नजर आते हैं. जब कैमरा चालू होता है तब धर्मेंद्र बोलना शुरू करते हैं. धर्मेंद्र कहते हैं, "तमाम भाई बहनों को और बच्चे बच्चियों को दशहरे की शुभकामनाएं. भगवान आपको लंबी सेहत दे, खुशियां दे. अब नेक बनकर रहे फिर तो तरक्की ही तरक्की है."
फैंस याद कर रहे लास्ट पोस्ट
24 नवंबर 2025 की दोपहर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में उनके फैंस और फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. लोग उनकी आखिरी पोस्ट देखकर भावुक हो रहे हैं.
