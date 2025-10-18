Advertisement
‘तेरे घर पर ऐसा हुआ तो...’ पंकज धीर की प्रेयर मीट में गुस्से से तिलमिलाए जैकी श्रॉफ! वायरल VIDEO देख उड़े फैंस के होश

Pankaj Dheer Prayer Meet: हाल ही में  ‘महाभारत’ में कर्ण के किरदार से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले पंकज धीर की प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें सिनेमा जगत के तमाम कलाकार पहुंचे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जैकी श्रॉफ कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:03 AM IST
Pankaj Dheer Prayer Meet: हाल ही में ‘महाभारत’ में कर्ण के किरदार से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले पंकज धीर के निधन की खबर से हर किसी को बड़ा झटका दिया. 16 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और उसी दिन शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. 17 अक्टूबर को उनकी प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें सिनेमा जगत के तमाम कलाकार पहुंचे. इस मौके पर पूरे माहौल में गम और सम्मान दोनों ही देखने को मिला, जहां हर कोई उन्हें नम आंखों से विदा कर रहा था.

पंकज धीर की प्रेयर मी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, जिनमें जैकी श्रॉफ, रोहित शेट्टी, सुरेश ओबेरॉय, ईशा देओल, जायद खान, तन्वी आजमी, मोहित रैना और मुकेश ऋषि शामिल थे. वहीं, कॉमेडियन जॉनी लीवर, अभिनेता रंजीत, आदित्य पंचोली, राजत बेदी और निर्माता रमेश तौरानी भी पहुंचे. सभी ने पंकज धीर के परिवार को सांत्वना दी और उनके साथ बिताए पलों को याद किया. इस सभा में हर किसी की आंखों में उस कलाकार के लिए प्यार और सम्मान झलक रहा था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रेयर मीट में गुस्से से तिलमिलाए जैकी श्रॉफ

पंकज धीर की प्रेयर मी में जैकी श्रॉफ काफी इमोशनल हो रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनको पैप्स पर गुस्सा करते हुए भी देखा गया. दरअसल, कुछ फोटोग्राफर फोटो क्लिक करने के चक्कर में उनके बहुत करीब आ गए, जिसके बाद जैकी ने थोड़े सख्त लहजे में उनसे कहा, 'तू समझदार है ना? तेरे घर पर ऐसा हुआ तो....'. जैकी का इशारा इस बात पर था कि वो समय संवेदनशील और गमगीन था, ऐसे में सम्मान बनाए रखना जरूरी है. उनके इस बिहेवियर की लोग सोशल मीडिया पर भी काफी तारीफ कर रहे हैं. 

‘महाभारत’ से बनाई घर-घर में पहचान 

पंकज धीर अपने सादगी भरे स्वभाव और शानदार अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बी.आर. चोपड़ा की ‘महाभारत’ में कर्ण के किरदार से मिली थी. इस रोल ने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया था. चार दशकों के करियर में उन्होंने फिल्मों और टीवी दोनों में यादगार काम किया. उनकी मौजूदगी किसी भी रोल को मजबूत बना देती थी और उनकी आवाज और पर्सनैलिटी दोनों ही दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते थे. उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया. 

कई टीवी शो और फिल्मों में किया काम 

टीवी की दुनिया में उन्होंने ‘चंद्रकांता’, ‘बड़ो बहू’ और ‘ससुराल सिमर का’ जैसे शो में शानदार काम किया. वहीं फिल्मों में ‘बादशाह’, ‘सोल्जर’ और ‘जमीन’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं. हर भूमिका में उन्होंने ईमानदारी और गहराई से काम किया, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव. उनके साथ काम करने वाले कलाकार हमेशा कहते थे कि पंकज धीर सेट पर एक प्रोफेशनल और बेहद विनम्र इंसान थे. पंकज धीर अपने पीछे एक कलाकारों से भरा परिवार छोड़ गए हैं. 

पीछे छोड़ गए कलाकारों से भरा परिवार

उनकी पत्नी अनीता धीर, बेटा निकितिन धीर, बहू कृतिका सेंगर और पोती देविका उनके परिवार में हैं. निकितिन को लोग ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के थंगाबली किरदार से पहचानते हैं, जबकि कृतिका टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. बताया जा रहा है कि पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी. इसके बावजूद वे आखिरी समय तक अपने काम के प्रति समर्पित रहे, जो उनके मजबूत हौसले और जुनून की मिसाल है.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

