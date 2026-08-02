मौत के बाद सामने आया दिग्गज एक्टर का कड़वा सच! पत्नी के आरोपों ने उड़ाए होश

फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले दिवंगत कलाकार ओम पुरी की पर्सनल लाइफ भी कई उतार-चढ़ाव से भरी रही. उनकी पहली पत्नी सीमा कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी शादी टूटने का दर्द शेयर किया. उन्होंने बताया कि शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही उनका रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया था. उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी के खास दिनों में सबसे ज्यादा दर्द से गुजर रही थीं. वो उस समय प्रेग्नेंट थीं. सीमा ने कहा कि जिस वक्त उन्हें पति के साथ और ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उसी दौरान उन्हें सबसे बड़ा धोखा मिला.
सीमा कपूर के मुताबिक, शादी के शुरुआती दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन फिल्म 'सिटी ऑफ जॉय' की शूटिंग के दौरान सब कुछ बदल गया. इसी दौरान उनके पति ओम पुरी की मुलाकात जर्नालिस्ट नंदिता से हुई और दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. बाद में ओम पुरी और नंदिता ने शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ.
सीमा कपूर ने उस समय को याद करते हुए इंटरव्यू में कहा,'हमारी शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस फिल्म ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी'. सीमा ने बताया कि उनके कई करीबी दोस्तों को इस रिश्ते के बारे में पहले से पता था, लेकिन किसी ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि एडिटर रेणु सलूजा, फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा और कुछ दूसरे लोग इस बात से पहले से वाकिफ थे.
हालांकि, ओम पुरी को लगा कि ये रिश्ता ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए उन्होंने सीमा से इस बारे में कोई भी बात नहीं की. सीमा ने याद करते हुए कहा कि रेणु सलूजा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन उन्होंने भी इस पर चुप्पी बनाए रखी थी. लेकिन जब कुछ समय बाद जब सीमा दिल्ली में थीं, तब ओम पुरी ने उन्हें फोन किया और खुद इस रिश्ते के बारे में बताया.
सीमा ने कहा कि वो पल उनके लिए बहुत दर्दनाक था, उन्होंने बताया, 'उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि वो किसी और के साथ हैं, और मेरे दोस्तों ने कहा कि वो बस ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं.' लेकिन सीमा को उनकी आवाज सुनकर ही एहसास हो गया था कि ये कोई आम अफेयर नहीं, बल्कि एक सीरियस रिलेशनशिप है और अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा.
सीमा ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन एक दिन जब उन्हें ओम पुरी के सामान में लव लेटर्स मिले तो उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया. इसके बाद, उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया. उस समय वो तीन महीने की प्रेग्नेंट थीं. इस मुश्किल समय में वो बुरी तरह से टूट गईं और मेंटली वीक पड़ने लगीं. इसी दौरान उन्होंने अपना बच्चा भी खो दिया. सीमा के मुताबिक, इस कठिन समय में ओम पुरी ने खुद आने के बजाय अपने सेक्रेटरी के हाथ 25 हजार रुपये भिजवाए, लेकिन उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया.
इस घटना के काफी समय बाद दोनों अपनी जिंदगी में अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े. लेकिन ओम पुरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें फोन किया और पुरानी बातों के लिए माफी मांगी और इस दौरान वो काफी भावुक भी हो गए थे. आपको बता दें कि ओम पुरी का निधन साल 2017 में हो गया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें आज भी सुर्खियां बटोरती हैं.