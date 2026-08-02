मौत के बाद सामने आया दिग्गज एक्टर का कड़वा सच! पत्नी के आरोपों ने उड़ाए होश

सीमा ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन एक दिन जब उन्हें ओम पुरी के सामान में लव लेटर्स मिले तो उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया. इसके बाद, उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया. उस समय वो तीन महीने की प्रेग्नेंट थीं. इस मुश्किल समय में वो बुरी तरह से टूट गईं और मेंटली वीक पड़ने लगीं. इसी दौरान उन्होंने अपना बच्चा भी खो दिया. सीमा के मुताबिक, इस कठिन समय में ओम पुरी ने खुद आने के बजाय अपने सेक्रेटरी के हाथ 25 हजार रुपये भिजवाए, लेकिन उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया.