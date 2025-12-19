Advertisement
trendingNow13046195
Hindi Newsबॉलीवुड71 साल के राकेश बेदी ने 50 साल छोटी ऑन-स्क्रीन बेटी सारा अर्जुन को किया KISS! ट्रोल होते ही बोले- ‘मेरी उम्र...’

71 साल के राकेश बेदी ने 50 साल छोटी ऑन-स्क्रीन बेटी सारा अर्जुन को किया KISS! ट्रोल होते ही बोले- ‘मेरी उम्र...’

Dhurandhar: फिल्ममेकर आदित्य धर की नई स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है. इसी बीच फिल्म में नजर आ रहे दिग्गज कलाकार राकेश बेदी एक बड़े विवाद में फंस गए. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सारा को गले लगाते और कंधे पर किस करते नजर आए थे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

71 साल के राकेश बेदी ने ऑन-स्क्रीन बेटी सारा अर्जुन को किया KISS!
71 साल के राकेश बेदी ने ऑन-स्क्रीन बेटी सारा अर्जुन को किया KISS!

Rakesh Bedi Kissing Controversy: फिल्ममेकर आदित्य धर की नई स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ धुआंधार कमाई करने में लगी है. इस फिल्म के क्रेज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखने को मिला रहा है. इसी बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने हाल ही में ‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सारा अर्जुन को किस करने के आरोपों पर खुलकर बात की. 71 साल के राकेश बेदी इस फिल्म में शातिर नेता जमील जमाली का किरदार निभा रहे हैं, जबकि 20 साल की सारा अर्जुन उनकी बेटी यालिना जमाली के किरदार में नजर आ रही हैं. 

दरअसल, इवेंट की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें ये दावे किए जा रहे थे कि इवेंट के दौरान राकेश बेदी ने सारा के कंधे पर किस किया था. इस आरोप के लगने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था, जिसको लेकर अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया. एक मीडिया हाउस से बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा, ‘सारा मेरी आधी उम्र से भी कम है और फिल्म में मेरी बेटी का रोल कर रही है. शूट के दौरान जब भी हम मिलते थे, वो बेटी की तरह मुझे गले लगाती थी’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

Add Zee News as a Preferred Source

सारा मेरी बेटी जैसी ही है - राकेश बेदी

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता और अपनापन है, जो स्क्रीन पर भी दिखता है’. उन्होंने साफ किया कि उस दिन भी वही नॉर्मल नॉर्मल अफैक्शन था, जिसे गलत नजर से देखा गया. राकेश बेदी ने आगे कहा, ‘उस दिन भी कोई अलग बात नहीं थी, लेकिन लोग उसमें प्यार नहीं, कुछ और देखने लगे. एक बुजुर्ग इंसान का एक यंग लड़की के लिए प्यार लोग समझ नहीं पा रहे हैं. देखने वाले की आंख में अगर गड़बड़ है तो हम क्या कर सकते हैं’. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर बात को गलत मतलब देना आजकल सोशल मीडिया की आदत बन गई है.

3 घंटे 34 मिनट की धमाकेदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म, जिसने बड़ी-बड़ी फिल्मों को चटाई धूल, 14 दिन में कमाए 700 करोड़, रेटिंग भी मिली 8.6

लोग बेवजह मुद्दा बनाते हैं - राकेश बेदी

अभिनेता ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘मैं भला किसी गलत इरादे से पब्लिक मंच पर ऐसा क्यों करूंगा. वहां सारा के माता-पिता भी मौजूद थे. लोग बेवजह मुद्दा बनाते हैं और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर देते हैं. उन्हें बस कुछ न कुछ विवाद चाहिए’. राकेश बेदी ने इसे पूरी तरह से बेकार विवाद बताया. राकेश ने ये भी कहा कि वे खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूं, मेरा काम और मेरी पहचान खुद मेरी रक्षा करती है’. साथ ही उन्होंने खुद के साथ घटा एक इमोशनल किस्सा भी शेयर किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

फिल्म ने 14 दिनों में कमा लिए 700 करोड़ 

उन्होंने बताया, ‘हाल ही में मैं दोस्तों के साथ डिनर पर गया था, वहां एक महिला मिली, जिनका बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन वह मेरा काम बहुत पसंद करता है. यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है’. वहीं, आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना लीड रोस में नजर आ रहे गैं. भारत में फिल्म 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. 14 दिनों में फिल्म दुनियाभर में 700 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandharrakesh bediSara Arjun

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते