71 साल के राकेश बेदी ने 50 साल छोटी ऑन-स्क्रीन बेटी सारा अर्जुन को किया KISS! ट्रोल होते ही बोले- ‘मेरी उम्र...’

Rakesh Bedi Kissing Controversy: फिल्ममेकर आदित्य धर की नई स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ धुआंधार कमाई करने में लगी है. इस फिल्म के क्रेज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखने को मिला रहा है. इसी बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने हाल ही में ‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सारा अर्जुन को किस करने के आरोपों पर खुलकर बात की. 71 साल के राकेश बेदी इस फिल्म में शातिर नेता जमील जमाली का किरदार निभा रहे हैं, जबकि 20 साल की सारा अर्जुन उनकी बेटी यालिना जमाली के किरदार में नजर आ रही हैं.

दरअसल, इवेंट की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें ये दावे किए जा रहे थे कि इवेंट के दौरान राकेश बेदी ने सारा के कंधे पर किस किया था. इस आरोप के लगने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था, जिसको लेकर अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया. एक मीडिया हाउस से बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा, ‘सारा मेरी आधी उम्र से भी कम है और फिल्म में मेरी बेटी का रोल कर रही है. शूट के दौरान जब भी हम मिलते थे, वो बेटी की तरह मुझे गले लगाती थी’.

सारा मेरी बेटी जैसी ही है - राकेश बेदी

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता और अपनापन है, जो स्क्रीन पर भी दिखता है’. उन्होंने साफ किया कि उस दिन भी वही नॉर्मल नॉर्मल अफैक्शन था, जिसे गलत नजर से देखा गया. राकेश बेदी ने आगे कहा, ‘उस दिन भी कोई अलग बात नहीं थी, लेकिन लोग उसमें प्यार नहीं, कुछ और देखने लगे. एक बुजुर्ग इंसान का एक यंग लड़की के लिए प्यार लोग समझ नहीं पा रहे हैं. देखने वाले की आंख में अगर गड़बड़ है तो हम क्या कर सकते हैं’. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर बात को गलत मतलब देना आजकल सोशल मीडिया की आदत बन गई है.

लोग बेवजह मुद्दा बनाते हैं - राकेश बेदी

अभिनेता ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘मैं भला किसी गलत इरादे से पब्लिक मंच पर ऐसा क्यों करूंगा. वहां सारा के माता-पिता भी मौजूद थे. लोग बेवजह मुद्दा बनाते हैं और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर देते हैं. उन्हें बस कुछ न कुछ विवाद चाहिए’. राकेश बेदी ने इसे पूरी तरह से बेकार विवाद बताया. राकेश ने ये भी कहा कि वे खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूं, मेरा काम और मेरी पहचान खुद मेरी रक्षा करती है’. साथ ही उन्होंने खुद के साथ घटा एक इमोशनल किस्सा भी शेयर किया.

उन्होंने बताया, ‘हाल ही में मैं दोस्तों के साथ डिनर पर गया था, वहां एक महिला मिली, जिनका बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन वह मेरा काम बहुत पसंद करता है. यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है’. वहीं, आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना लीड रोस में नजर आ रहे गैं. भारत में फिल्म 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. 14 दिनों में फिल्म दुनियाभर में 700 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है.