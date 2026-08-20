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क्यों BJP जॉइन करने के बाद सुरेश ओबेरॉय ने राजनीति बना ली थी दूरी? सालों बाद सामने आया सच; बोले- ‘मोदी जी, योगी जी, अमित शाह...’

Suresh Oberoi Recalls Joining BJP: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने साल 2004 में बीजेपी के साथ जुड़कर राजनीति में कदम रखा था. हालांकि, उनके गुरु ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनको काफी डांट लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने इन चीजों के चलते तुरंत राजनीति के अपना हाथ खींच लिया था.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:54 AM IST
क्यों BJP जॉइन करने के बाद सुरेश ओबेरॉय ने राजनीति बना ली थी दूरी? सालों बाद सामने आया सच; बोले- ‘मोदी जी, योगी जी, अमित शाह...’
Image Credit: आखिर क्यों सुरेश ओबेरॉय ने राजनीति बनाई दूरी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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