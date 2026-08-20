/क्यों BJP जॉइन करने के बाद सुरेश ओबेरॉय ने राजनीति बना ली थी दूरी? सालों बाद सामने आया सच; बोले- ‘मोदी जी, योगी जी, अमित शाह...’

बॉलीवुड के मंझे हुए अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने हाल ही में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि साल 2004 के आसपास वे राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो गए थे. उन्हें लगा राजनीति देश सेवा करने का एक बहुत अच्छा जरिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके एक पुराने कॉलेज के दोस्त ने आकर उनसे कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए. उसकी बात मानकर वे BJP के दफ्तर पहुंच गए.
उस दौर में सुरेश ओबेरॉय की मुलाकात लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे देश के दिग्गज नेताओं से करवाई गई थी. सुरेश ओबेरॉय उस समय राजनीति को करीब से समझने की कोशिश कर रहे थे और देखना चाहते थे कि ये सफर उन्हें कहां ले जाता है. लेकिन जब उनके गुरु को इस बात का पता चला, तो वे बहुत ज्यादा नाराज हो गए. उनके गुरु ने उन्हें राजनीति में कदम रखने से साफ मना कर दिया और सख्त चेतावनी दी कि वे इस रास्ते पर कभी आगे न बढ़ें.
सुरेश ओबेरॉय ने बताया कि उनके गुरु ने उन्हें इतनी जोरदार डांट पिलाई कि उन्होंने जिंदगी में पहले कभी किसी को उस तरह डांटते नहीं देखा था. गुरु जी ने उनसे साफ शब्दों में कहा था, ‘सावधान रहो. कभी भी राजनीति में मत जाना और इन लोगों से किसी भी तरह का कोई संपर्क भी मत रखना’. गुरु की इस तीखी डांट के बावजूद वह शुरुआत में कुछ समय तक पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें खुद भी इस बात का एहसास होने लगा कि ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है.
कुछ समय बीतने के बाद उनको उस माहौल में काफी अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था. उन्हें समझ आ गया कि वे इस काम के लिए नहीं बने हैं. उन्होंने बताया, ‘मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं मिल रही थी. मेरा मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था. वहां का माहौल और वाइब्रेशन मुझे सही नहीं लगे. मुझे वहां कोई अच्छी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी आखिरकार उन्हें ये अहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं, वो उनकी आत्मा को सुकून नहीं दे रहा है और उन्होंने दूरी बनाने का फैसला किया’.
सुरेश ओबेरॉय ने खुलकर बात करते हुए कहा कि राजनीति को लेकर उनकी सोच और वहां की असली हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क था. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता था कि राजनीति का मतलब देश के लिए कुछ अच्छा करना होता है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ज्यादातर लोग तो वहां सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं’. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि वो हर किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहां का बड़ा सच कुछ ऐसा ही देखने को मिला.
एक्टर ने ये भी साफ किया कि उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं से कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मोदी जी, अमित शाह और योगी जी जैसे नेताओं से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके आसपास रहने वाले कई लोगों को देखकर मुझे कुछ अजीब लगता था. वे लोग मुझे सच्चे और ईमानदार नहीं लगे’. इसके बाद सुरेश ओबेरॉय ने राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपनी एक्टिंग की दुनिया पर ही पूरा ध्यान लगाने का फैसला किया.