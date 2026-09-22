'ब्वॉयफ्रेंड बनाओ, पर शादी जरूरी नहीं': 70 की उम्र में मौसमी चटर्जी की बेटी को खास सलाह, बताई अपनी जल्द शादी की कहानी

Moushumi Chatterjee: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने बहुत छोटी उम्र में ही सफलता हासिल कर ली थी. उन्होंने महज किशोरावस्था में 1967 की बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक बेहद सफल करियर बनाया. फिल्मों में लगातार काम करने के दौरान ही, मौसमी की शादी कम उम्र में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से हो गई थी.
कम उम्र में शादी करने वाली मौसमी अब अपनी बेटी मेघा मुखर्जी को शादी के लिए जल्दबाजी न करने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की सलाह देती हैं. जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 में मौसमी ने बताया कि 'मैं अपनी बेटी से कहती हूं कि तुम्हारा ब्वॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति से शादी करना जरूरी नहीं है.' उन्होंने आज की लड़कियों को थोड़ा स्वार्थी और सतर्क रहने की सलाह देते हुए भगवद्गीता का जिक्र किया और कहा, 'परिवर्तन ही संसार का नियम है.'
मौसमी ने आगे कहा कि समय बदल चुका है और हम पुराने दौर की तुलना में आगे आए हैं. हम बेटियों को ससुराल का ख्याल रखना सिखाते हैं, लेकिन बेटों को घर के काम नहीं सिखाते. आज की युवा पीढ़ी तनाव में है और अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रही है. उन्होंने दूसरों को साबित करने के लिए कुछ न कुछ करने की सलाह दी. 70 साल की हो चुकीं मौसमी ने कहा कि जो पसंद हो, वो करें, लेकिन अति न करें. गलती होने पर उसे दोहराएं नहीं और अपने विवेक का इस्तेमाल करें.
वहीं, एक बार मौसमी ने अपनी शादी का दिलचस्प किस्सा साझा किया था. फिल्म 'बालिका वधू' की सफलता के बाद उन्हें शादी के ढेरों रिश्ते आने लगे थे. उनकी शादी जल्दबाजी में उनकी बीमार बुआ की आखिरी इच्छा के कारण हुई. भवानीपुर में रहने वाली उनकी बुआ कैंसर के अंतिम चरण में थीं. उन्होंने मौसमी के ससुर हेमंत कुमार का हाथ पकड़कर पूछा था कि क्या वे मौसमी की शादी देख सकती हैं. ससुर को हां कहने के बाद महज एक महीने के भीतर शादी संपन्न हो गई थी.
मौसमी चटर्जी 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरीं. उन्होंने 'अनुराग', 'रोटी कपड़ा और मकान', 'बेनाम', 'स्वर्ग नरक', 'मंजिल', 'अंगूर' और 'स्वयंवर' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. इस दौर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना और संजीव कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की.