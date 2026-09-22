Add Zee Business As A Preferred Source
App

'ब्वॉयफ्रेंड बनाओ, पर शादी जरूरी नहीं': 70 की उम्र में मौसमी चटर्जी की बेटी को खास सलाह, बताई अपनी जल्द शादी की कहानी

Moushumi Chatterjee: दिग्गज एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने कम उम्र में शादी, बेटियों और युवा महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की सलाह और अपनी शादी के अनसुने किस्सों पर खुलकर बात की. जानिए उनके जीवन और करियर से जुड़े अहम पहलू-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 22, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:02 AM IST
'ब्वॉयफ्रेंड बनाओ, पर शादी जरूरी नहीं': 70 की उम्र में मौसमी चटर्जी की बेटी को खास सलाह, बताई अपनी जल्द शादी की कहानी

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज परिवर्तिनी एकादशी से बदलेंगे 5 राशियों के दिन! श्रीहरि की करवट से पटलेगा भाग्‍य
2
3
4
5