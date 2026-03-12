Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड‘बच्चा-बच्चा गाता है चोली के पीछे क्या है...’ आइटम सॉन्ग्स पर फूटा दिग्गज अदाकारा का गुस्सा, बोलीं- ‘डायरेक्टर की नीयत...’

‘बच्चा-बच्चा गाता है चोली के पीछे क्या है...’ आइटम सॉन्ग्स पर फूटा दिग्गज अदाकारा का गुस्सा, बोलीं- ‘डायरेक्टर की नीयत...’

Bollywood Item Songs: हाल ही में हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अदाकारा ने बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. उनका कहना है कि ये गाने औरतों को पुरुषों की नजरों में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि गानों के बोल और कैमरा का नजरिया समाज और बच्चों पर गलत असर डाल रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:20 PM IST
Bollywood Popular Item Songs
Shabana Azmi on Item Songs: हम यहां हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की आइटम सॉन्ग्स पर कड़ा रुख अपनाया है. उनका कहना है कि ऐसे गाने अक्सर महिलाओं को पुरुषों की नजरों में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तरह पेश करते हैं. मुंबई में आयोजित ‘We the Women’ इवेंट में उन्होंने बताया कि सिनेमा समाज और महिलाओं की इमेज पर कैसे असर डालता है. 

साथ ही शबाना ने ये भी कहा कि आइटम नंबर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, बल्कि ये महिलाओं की पहचान और खुद पर भरोसा रखने की क्षमता को कमजोर करते हैं. शबाना ने आइटम सॉन्ग्स की शूटिंग के तरीके पर भी अपनी बात रखी. उनका कहना है कि कैमरा जिस तरह से फीमेल कलाकार के शरीर के कुछ हिस्सों पर फोकस करता है, वो दर्शकों की सोच को इफेक्ट करता है, जो औरतों के लिए लोगों का नजरिया ही बदल देते हैं. 

अनकम्फर्टेबल कर देते हैं आइटम सॉन्ग

शबाना ने आगे कहा कि जब आप डिस्कनेक्ट इमेज दिखाते हैं, जैसे कि चेस्ट का उछलना या हिलती कमर, कैमरा जिस तरह मूव करता है, वही डायरेक्टर की मंशा तय करता है. आइटम नंबर में महिला अपनी कंट्रोल खो देती है और मेल्स की नजरें बस उस एक महिला पर नटिकी रहती हैं.  उन्होंने आइटम सॉन्ग्स के बोल और थीम्स पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि महिला खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही होती है और गाने के बोल अक्सर अनकम्फर्टेबल महसूस कराते हैं. 

5 मिनट 18 सेकंड का वो दर्दभरा गाना... जो दिल टूटे आशिकों का बना फेवरेट, 39 साल बाद भी अकेले में खूब सुनते और गुनगुनाते हैं लोग

इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा इन गानों क ट्रेंड 

उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘कुछ महिलाएं कहती हैं कि अगर पुरुष ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लेकिन अगर पुरुष ऑब्जेक्टिफा होने को तैयार हैं तो आपको क्यों होना चाहिए?’. शबाना का मानना है कि आइटम नंबर अक्सर फिल्म की कहानी से जुड़े नहीं होते. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए ये बड़ी परेशानी है और ज्यादातर समय इसका कहानी से कोई लेना-देना नहीं होता. ये अपने आप में एक चीज है’. उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में इन गानों का ट्रेंड बढ़ रहा है. 

बच्चों और समाज पर डाल रहा गलत असर 

हालांकि, इनका इफेक्ट महिलाओं, बच्चों पर और समाज की सोच पर गलत पड़ रहा है. शबाना ने लोगों के रिएक्शन पर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि दर्शक इन गानों को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, लेकिन बोल और मैसेज को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने कहा, ‘ये सोचकर मुझे चिंता होती है कि समाज पर इसका असर क्या होगा. लोग फंक्शन में छोटे बच्चे को गाते हुए ‘चोली के पीछे क्या है’ सुनते हैं और हंसते हैं. कोई बोल पर ध्यान नहीं देता और बस मजे लेता है’. 

बॉलीविड के कुछ फेमस आइटम सॉन्ग

बता दें, लीवुड में आइटम नंबर हमेशा से ही पॉपुलर और लोगों के पसंदीदा रहते हैं. शबाना ने क्लासिक हिट ‘चोली के पीछे क्या है’ का उदाहरण दिया, लेकिन इसके बाद भी कई हिट आइटम सॉन्ग्स आए हैं जैसे कि ‘मुन्नी बदनाम हुई’, ‘शीला की जवानी’, ‘जलेबी बाई’, ‘आज की रात’ और ‘दिलबर’. ये गाने दर्शकों में खूब पंसद आए. आज भी ये गाने लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. कोई भी फंक्शन हो या शादी-ब्याह हो लोग इन्हीं गानों पर थिरकते नजर आते हैं.

