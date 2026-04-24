ओम पुरी ने दिया था पत्नी को धोखा, प्रेग्नेंसी में छोड़ दिया था अकेला... आज तक बहन के इस दुख से उभर नहीं पाए अन्नू कपूर

Annu Kapoor on Om Puri: हिंदी सिनेमा के शानदार कलाकारों में ओम पुरी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है. उन्होंने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार विवाद भी सामने आए. अब एक्टर अन्नू कपूर ने अपनी बहन सीमा कपूर और ओम पुरी की शादी से जुड़ा एक पुराना और दर्दभरा किस्सा शेयर किया है. ये काफी पर्सनल था, लेकिन अन्नू कपूर ने अपने हालिया इंटरव्यू में इसे बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि इस रिश्ते में जो हुआ, वो उनके लिए आज भी एक कड़वी याद की तरह है.

अन्नू कपूर ने बताया कि उनकी बहन सीमा कपूर की शादी ओम पुरी से हुई थी. शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय में रिश्ते में दरार आ गई. उन्हें पता चला कि ओम पुरी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. इस बात ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया. सबसे ज्यादा असर सीमा कपूर पर पड़ा, क्योंकि वे उस समय प्रेग्नेंट भी थीं. ऐसे मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ देना अन्नू कपूर को आज तक खलता है. इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने कहा, ‘ओम पुरी बहुत बेहतरीन एक्टर थे, उनके जैसा कोई नहीं था. लेकिन ये एक बात अलग है’.

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कुछ महीनों में ही टूट गई शादी

बहन के दर्द को याद कर इमोशनल हुए अन्नू कपूर ने आगे कहा, ‘ओम पुरी ने एक महिला को धोखा दिया’. उन्होंने साफ कहा कि एक भाई होने के नाते वे अपनी बहन का दर्द समझते हैं. उनके मुताबिक, कुछ चीजें ऐसी हुईं जो बिल्कुल गलत थीं और उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं था. इस पूरे मामले ने उनके दिल में गहरी छाप छोड़ दी, जो आज भी बनी हुई है. अन्नू कपूर ने बताया कि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. कुछ ही महीनों में दोनों अलग हो गए. जब सीमा कपूर को सच्चाई का पता चला तो उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था.

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बीमारी के समय फिर साथ आए दोनों

एक तरफ शादी टूट रही थी और दूसरी तरफ सीमा कपूर मां बनने वाली थीं. उस समय उन्हें किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे. अन्नू कपूर को लगता है कि उस दौर में उनकी बहन को बहुत अकेलापन झेलना पड़ा. सालों बाद जब ओम पुरी की तबीयत खराब हुई, तब सीमा कपूर ने ही उनकी देखभाल की. इस बात का जिक्र करते हुए अन्नू कपूर ने कहा कि उन्हें इस बात पर गुस्सा भी आता था. उन्होंने कहा, ‘जब आपका शरीर कमजोर हो गया, तब आप वापस आए’. उनकी इस बात में बहन के लिए प्यार साफ नजर आता है.

बहन से भी नाराज थे अन्नू कपूर

उनका कहना था कि उनकी बहन ने इंसानियत के नाते उनका साथ दिया, लेकिन ये सब देखकर वह अंदर से परेशान भी थे. उन्हें समझ नहीं आता था कि इस स्थिति को कैसे देखें. अन्नू कपूर ने ये भी माना कि वे सिर्फ ओम पुरी से ही नहीं, बल्कि अपनी बहन से भी नाराज थे. उन्हें लगता था कि सीमा को खुद के लिए ज्यादा मजबूत फैसले लेने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि एक भाई होने के नाते वे अपनी बहन को दुख में नहीं देख सकते थे. लेकिन उस समय वे खुद को काफी बेबस महसूस करते थे. चाहकर भी वे कुछ खास नहीं कर पाए, यही बात उन्हें अंदर से परेशान करती रही.

अब दिल में नहीं है कोई दुश्मनी

अन्नू कपूर ने साफ किया कि अब उनके मन में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘आज ओम पुरी नहीं हैं. उनका बेटा है और मैं उसके लिए दुआ करता हूं’. साथ ही उन्होंने ओम पुरी की एक्स वाइफ नंदिता के लिए भी शुभकामनाएं दीं. हालांकि, उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्हें अपनी बहन के लिए अफसोस है, क्योंकि उनकी जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजरी. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जिसे वे कभी भूल नहीं सकते. बता दें, ओम पुरी और सीमा कपूर ने 1990 में शादी की थी और लगभग 1 साल अंदगर यानी 1992 के आसपास उनका तलाक हो गया था.