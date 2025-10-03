92 की उम्र में आशा भोसले को क्यों जाना पड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट? ये है पूरा मामला, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Asha Bhosle Bombay High Court: हिंदी सिनेमा की मशहूर और दिग्गज गायिका आशा भोसले इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह संगीत नहीं बल्कि कुछ और ही है. उन्होंने अपने संगीत से दुनियाभर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. अब 92 की उम्र में उनको अपने अधिकार के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. दरअसल, कुछ समय पहले उन्होंने कोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर कोर्ट में आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने आशा भोसले को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति किसी भी कंपनी या प्लेटफॉर्म को उनकी आवाज, नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी. आशा भोसले ने हाई कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया जब कुछ कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने उनकी आवाज की नकल करके क्लोन बनाने की कोशिश की. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इस तरह का कदम उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है. कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया.

पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट पहुंची सिंगर

कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान जैसे नाम, आवाज, फोटो या इमेज का बिना इजाजत इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की आवाज उसकी पर्सनल इमेज का अहम हिस्सा होती है. अगर कोई कंपनी या AI प्लेटफॉर्म बिना अनुमति के किसी मशहूर कलाकार की आवाज को क्लोन करने वाला टूल उपलब्ध कराता है, तो ये उनके व्यक्तित्व अधिकारों का हनन है. ऐसे काम न केवल कानून तोड़ते हैं बल्कि कलाकार की मेहनत और पहचान को भी नुकसान पहुंचाते हैं.

कोर्ट से मिला राहत भरा आदेश

अपनी याचिका में आशा भोसले ने अमेरिका की कंपनी माइक इंक और कुछ दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आवाज का क्लोन वर्जन बनाने का आरोप लगाया. इसके अलावा उन्होंने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों पर भी आरोप लगाया कि वे उनकी तस्वीर वाले पोस्टर बिना अनुमति के बेच रहे हैं. इस वजह से उन्होंने इन सभी कंपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.

ऐश्वर्या राय और अरिजीत सिंह भी कर चुके केस

ऐश्वर्या राय बच्चन और अरिजीत सिंह के केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी की क्वालिटीज या पहचान का इस्तेमाल करना उनके पर्सनैलिटी राइट्स के खिलाफ है. यानी कलाकार की इज्जत और पहचान पर चोट पहुंचाने जैसा है. फिलहाल आशा भोसले को कोर्ट से अस्थायी राहत मिल गई है. अब आगे इस मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी. इस फैसले को लेकर संगीत जगत और फैंस ने भी राहत की सांस ली है.