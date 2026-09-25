Mushtaq Khan Funeral: मुश्ताक खान को अंतिम विदाई, रजत बेदी-राजपाल यादव समेत पहुंचे ये सितारे; बॉलीवुड में शोक की लहर

Mushtaq Khan Funeral: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर मुश्ताक खान का गुरुवार की शाम निधन हो गया था. वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. शुक्रवार को आयोजित उनके अंतिम संस्कार में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई साथी और कलाकार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे.
मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनके घर पहुंचीं. एक्टर रजत बेदी, जिन्होंने मुश्ताक खान के साथ साल 2001 में 'जोड़ी नंबर 1', साल 2005 में 'धमकी' और साल 2002 में 'काबू' जैसी फिल्मों में काम किया था, वे अंतिम संस्कार में शामिल हुए. उनके अलावा 'चाणक्य' फेम एक्टर मनीष वाधवा, कॉमेडियन एहसान कुरैशी, टीवी और फिल्म एक्टर शरद मल्होत्रा, शहबाज खान, सुभा आर्या, राजपाल यादव, अनंग देसाई और सिंगर-एक्टर तलत अजीज भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे.
मुश्ताक खान के बिजनेस पार्टनर शिवम ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वे फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) से जूझ रहे थे. उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम लगभग 7 बजे उनका निधन हुआ. उन्हें पहले भी लंग कैंसर हुआ था और वे ठीक हो गए थे, लेकिन 8 दिन पहले बीमारी दोबारा उभर आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह कैंसर का अंतिम चरण यानी लास्ट स्टेज था.
वहीं, मुश्ताक खान के बेटे ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यारी रोड कब्रिस्तान में मुश्ताक को दफनाया गया. एक्टर मुश्ताक खान के निधन के बाद सनी देओल, अनुपम खेर समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने दुख जताया है और राजपाल यादव ने कहा कि वे निधन से करीब 2 घंटे पहले ही उनसे मिलने आए थे.
मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन ने भावुक होकर कहा कि यह दुख की घड़ी जरूर है, लेकिन जिन्होंने उनके पिता और उनके काम से प्यार किया है, वे दुख मनाने के बजाय उनके जीवन और काम का जश्न मनाएं. उन्होंने आगे कहा कि भले ही वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा. मोहसिन ने यह भी शेयर किया कि उनके पिता फिर से शूटिंग पर लौटने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सेहत ने उनका साथ नहीं दिया.
मुश्ताक खान का फिल्मी करियर लगभग पांच दशकों में फैला रहा, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया. उन्हें 'वेलकम', 'आशिकी', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'सड़क', 'जुनून', 'गुनाह', 'सिर', 'गदर' और 'हेरा फेरी' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उनके शानदार सहायक किरदारों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.