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Mushtaq Khan Funeral: मुश्ताक खान को अंतिम विदाई, रजत बेदी-राजपाल यादव समेत पहुंचे ये सितारे; बॉलीवुड में शोक की लहर

Mushtaq Khan Funeral: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का कैंसर से निधन हो गया है. जानिए उन्हें अंतिम विदाई देने कौन-कौन से फिल्मी सितारे पहुंचे. एक्टर रजत बेदी, राजपाल यादव, मनीष वाधवा, एहसान कुरैशी समेत कई सितारे अंतिम विदाई देने पहुंचे.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 25, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:09 PM IST
Mushtaq Khan Funeral: मुश्ताक खान को अंतिम विदाई, रजत बेदी-राजपाल यादव समेत पहुंचे ये सितारे; बॉलीवुड में शोक की लहर
Image Credit: मुश्ताक खान को आखिरी विदाई देने पहुंचे सितारे

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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