फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, 48 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए फेमस एक्टर, कई हिट फिल्मों में किया काम

Manoj Bharathiraja Passes Away: हाल ही में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही हैं जहां, एक फेमस दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज भारतीराजा ने 48 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. खबरों के मुताबिक, उनका निधन मंगलवार शाम चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ. हाल ही में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही ये दुखद घटना घट गई. इस खबर की पुष्टि पीआरओ रियाज ने एक्स (Twitter) पर की.

मनोज के निधन से उनका परिवार गहरे सदमे में है. उनकी पत्नी नंदना और बेटियां अर्शिता व मथिवाधानी का रो-रोकर बुरा हाल है. मनोज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1999 में अपने पिता भारती राजा की फिल्म ‘ताज महल’ से की थी. इस रोमांटिक फिल्म में रिया सेन मुख्य भूमिका में नजर आई थीं और इसकी कहानी मशहूर फिल्ममेकर मणिरत्नम ने लिखी थी. फिल्म के गानों को ए.आर. रहमान ने अपने म्यूजिक से सजाया था और इसकी सिनेमैटोग्राफी बी. कन्नन व मधु अंबट ने की थी.

20 साल के करियर में दी कई हिट फिल्में

‘ताज महल’ के बाद मनोज ने ‘कदल पूकल’, ‘अली अर्जुन’, ‘विरुमन’ और ‘मानाडु’ जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार पहचान बनाई. करीब 20 साल तक एक्टिंग करने के बाद, 2023 में मनोज भारतीराजा ने निर्देशन में कदम रखा. उन्होंने फिल्म ‘मार्गाजी थिंगल’ डायरेक्ट की, जिसमें उनके पिता भारती राजा ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में श्याम सेलवन और रक्षणा जैसे नए कलाकार भी थे. इस फिल्म को दर्शकों का बेहद प्यार मिला. फिल्म को काफी सराहा गया.

Extremely shocked to hear that Manoj is not among us anymore. His untimely demise pains. He was just 48 yrs. May God give the strength to his father Thiru #Bharathiraaja avl and his family to overcome this unbearable painful loss. You will be missed Manoj.

Rest in peace.

Om… pic.twitter.com/Cu3lApdsiE

— KhushbuSundar (@khushsundar) March 25, 2025